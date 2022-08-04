Папа приветствовал детей из летнего ватиканского лагеря (+ ФОТО)

3 августа Святейший Отец обратился с особым приветствием к юным участникам летнего оратория, организованного на территории Града Ватикан. Передает русская служба Vatican News.

В конце общей аудиенции в Зале Павла VI Папа Франциск сказал:

«Я приветствую ребят из Летнего детского лагеря в Ватикане. До сих пор они молчали, и вполне понятно, что они немного пошумят в сопровождении своих родителей и воспитателей, которым я признателен за драгоценный труд. Я хочу поблагодарить о. Франко, духовную душу Ватикана, доброго салезианца, который смог посадить это семя и уже третий год возглавляет летний центр».

В интервью Ватиканскому радио о. Франко Фонтана рассказал, что слова Папы вызвали у него «сильные эмоции»; итальянский священник является капелланом и координатором лагеря, который в течение трёх лет принимает на каникулы детей сотрудников ватиканских ведомств. Летний лагерь проходит на территории Града Ватикан в специальных помещениях, оборудованных для отдыха, спорта, творческих занятий, а также для молитвы и размышлений.

О. Франко рассказал журналистам Vatican News о прекрасном моменте, который произошёл перед общей аудиенцией: Папа принял воспитателей в небольшой комнате, с благодарностью приветствовал их и пожелал, чтобы любовь к делу воспитания сопровождала их всю жизнь.

«Три года назад, – отметил священник, – Папа Римский попросил нас сделать что-нибудь для детей, в частности, во время пандемии. Идея заключалась в том, чтобы организовать школьный лагерь на открытом воздухе. Учитывая ограничения, мы начали с этой деятельности, и её масштабы постоянно росли: в первый год у нас было 150 детей, в этом году – 230 в течение пяти недель. Нам помогают сотрудники – монашествующие и миряне, которые создают семейную атмосферу, пространство, где ребята чувствуют себя как дома».

О. Франко Фонтана уточнил, что в основу программы детского лагеря в Ватикане положены моменты игры и молитвы: для каждой из трёх возрастных групп каждую неделю предназначены специально адаптированные богослужения и молитвы: для самых маленьких – встреча со Словом Божьим, для средней группы – Святая Месса, для старшей – исповедь. Каждый день наполнен играми, творчеством и спортивными состязаниями, а воспитательный момент вдохновлён миром сказки: в этом году все недели Летнего центра сопровождала история о «Большом и добром великане» (The BFG) и размышления о великих мечтах, подчеркнул салезианец.