Папа приветствовал авторов цифровой молитвенной платформы

В субботу 29 мая Папа Франциск направил приветственное видеопослание создателям и редакторам цифровой молитвенной платформы Rezando voy, которая в эти дни отмечает своё десятилетие. Передает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

Святейший Отец выражает глубокую признательность авторам Интернет-проекта, созданного при содействии испанского Общества Иисусова и Коммуникационной группы Loyola:

«Спасибо за то, что вы делаете: продолжайте сеять, продвигайте свой проект, который приносит много пользы. Rezando voy – это настоящая программа жизни. Преподаю вам моё благословение и прошу вас, не забывайте молиться обо мне. Спасибо».

Rezando voy («Молюсь на ходу») – это оригинальная молитвенная программа на испанском, английском, французском, нидерландском и арабском языках, основанная на духовности святого Игнатия Лойолы. По словам создателей, ею можно пользоваться всегда, когда найдётся время, и повсюду, но особенно в поездках на работу, учебу и т.д.

Ежедневно на сайте rezandovoy.org публикуются новые материалы, причём не в формате «Мыслей на каждый день», проповедей или изучения Библии, а, скорее, как основы для личной молитвы. Аудиоклипы длятся от десяти до тринадцати минут и включают в себя музыку, отрывки из Священного Писания, поэзию и несколько вопросов для размышлений.

Цель проекта – помочь верующим лучше осознать присутствие Бога в их жизни, слушать Слово Божье и размышлять над ним, углублять отношения с Господом. На сайте есть также ряд молитвенных пособий и материалов для духовных упражнений, включая специальные рубрики для детей.