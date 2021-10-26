Папа принял в Ватикане президента Германии

25 октября Папа Франциск принял на частной аудиенции в Апостольском дворце Ватикана президента Федеративной Республики Германии Франка-Вальтера Штайнмайера.

Гуманитарная помощь Афганистану, кризис беженцев в Восточной Европе, климатический саммит в Глазго (Шотландия) и Синодальный путь в Германии были темами папской аудиенции в понедельник утром.

В ходе дружественной беседы стороны обсудили последние внутриполитические события в стране и затронули вопросы взаимного интереса, в частности, проблему миграции и некоторые ситуации международных конфликтов, сообщает Vatican News.

После аудиенции в Ватикане г-н Штайнмайер сообщил журналистам, что Папа спросил его о притоке мигрантов через Беларусь. Немецкий политик также выразил сожаление по поводу того, что в прошлом в Европе не удавалось найти общий путь в отношении политики в отношении беженцев. «Теперь мы видим последствия этого в нескоординированном поведении в Европейском союзе», — добавил президент Германии.

После беседы с Папой Франциском президент ФРГ ещё встретился с госсекретарём Ватикана кардиналом Пьетро Паролином и секретарём по связям с государствами монсеньором Полом Ричардом Галлахером.

Франк-Вальтер Штайнмайер также посетил резиденцию Суверенного Мальтийского ордена на римском Авентине. Там его с воинскими почестями принял Великий Магистр Марко Луццаго. В последующем разговоре с Великим канцлером ордена Альбрехтом Фрейхером фон Бозелагером основное внимание было уделено гуманитарной работе ордена во всем мире, а также проблеме беженцев и связанным с ней преступлениям в виде торговли людьми, ситуации с коронавирусом и преследованиям религиозных меньшинств во многих частях мира. Это был первый официальный визит президента Германии в штаб-квартиру ордена с момента установления дипломатических отношений в 2017 году.