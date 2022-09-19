Папа принял на аудиенции членов фонда Populorum Progressio

16 сентября Папа Франциск принял на частной аудиенции в Ватикане членов благотворительного фонда Populorum Progressio, учреждённого Иоанном Павлом II в 1992 году для продвижения крестьянских общин в Латинской Америке. Передает русская служба Vatican News.



Епископ Рима выразил признательность членам фонда за их тридцатилетнее служение, которое теперь меняет форму, но «сохраняет свою миссию и остается делом благотворительности Папы Римского». По словам Святейшего Отца, необходимо укреплять связи с поместными Церквями, чтобы сделать программы целостного развития более эффективными в наиболее забытых, бедных общинах коренных народов. При этом «бедные не должны рассматриваться как получатели благотворительной помощи»: важно освободиться от патерналистского менталитета, который увеличивает разрыв между теми, кто призваны создавать единую семью.

По словам Папы Франциска, уже Иоанн Павел II в своём послании по случаю 10-летия организации подчёркивал, что «в финансировании проектов участвуют поместные Церкви Латинской Америки». Кроме того, работу фонда отличает то, что «люди, ответственные за утверждение проектов и принятие решений о распределении средств, являются выходцами из тех же районов, где осуществляются инициативы».

Помощь в развитии проектов должна оставаться выражением благотворительности Папы Римского, но, следуя линии упрощения, она «не должна иметь центр в Римской Курии»: поэтому Святейший Отец поручил Совету епископов стран Латинской Америки и Карибского бассейна (CELAM) помочь в анализе проектов фонда и их реализации.

«Департамент служения целостному развитию человека сохранит за собой ответственность за управление фондом, который будет связан со служением этой миссии».

В конце выступления Папа Франциск преподал гостям апостольское благословение и вверил их великодушное служение материнской опеке Пресвятой Богородицы.