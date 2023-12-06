Приготовим сердца к встрече с Господом. Angelus с Папой Франциском 3 декабря 2023 года, Ватикан, Дом Святой Марфы / площадь Святого Петра

В воскресенье 3 декабря Папа Франциск возглавил чтение молитвы «Ангел Господень» из Дома Святой Марфы. Состояние здоровья Святейшего Отца улучшается, и он продолжает соответствующую терапию. Молитва транслировалась в прямом эфире через ватиканские СМИ по телевидению и на экранах на площади Святого Петра. Передает русская служба Vatican News.

Обращение Папы было зачитано сотрудником госсекретариата. «Сегодня, в первое воскресенье Адвента, в кратком Евангелии, которое предлагает нам литургия (Мк 13,33-37), Иисус трижды обращается к нам с простым и прямым увещеванием: ‘Бодрствуйте’» – напоминает Папа, отмечая, что речь идет о бдительности. «Иногда об этой добродетели думают как о поведении, вызванном страхом перед неминуемым наказанием, как будто с неба вот-вот упадет метеорит и погубит, если мы вовремя не уклонимся от него. Но смысл христианской бдительности, конечно же, не в этом!», – подчеркивает Папа.

Господь иллюстрирует это притчей об отходящем в путь хозяине и о слугах, ожидающих его возвращения. У этих слуг близкие, дружеские отношения с хозяином, и они не боятся, а с нетерпением и любовью ждут его возвращения. Они усердно готовятся, желая тепло и радостно встретить его, когда он вернется, как в счастливой семье, ожидающей воссоединения.

Святейший Отец призывает «именно с таким наполненным любовью ожиданием» готовиться к встрече Иисуса: «На Рождество, которое мы будем отмечать через несколько недель; в конце времен, когда Он вернется во славе; каждый день, когда Он идет нам навстречу в Евхаристии, в Божьем Слове, в братьях и сестрах, особенно в самых нуждающихся».

Поэтому, продолжает Папа, в течение этих недель, предшествующих Рождеству, «давайте тщательно подготовим дом нашего сердца, чтобы он был убранным и гостеприимным», поскольку бодрствование означает готовность сердца:

«Встретим Господа с молитвой и примем Его с любовью, припадая к Его прощению, к Его Слову, к Его трапезе, находя место для молитвы, принимая Его в нуждающихся. Давайте поддерживать атмосферу Его ожидания, не отвлекаясь на множество бесполезных вещей и на жалобы, но храня сердца бодрствующими, то есть жаждущими Господа, бдительными и готовыми с нетерпением встретить Его».

В конце обращения Папа Франциск взывает к Пресвятой Деве Марии, дабы она помогла христианам принять грядущего Господа.