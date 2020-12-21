Папа — прелатам Римской Курии: «Господь никогда не оставляет Свой народ»

Утром 21 декабря, по случаю традиционной предрождественской аудиенции, Папа Франциск принял в Ватикане прелатов Римской Курии. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

В своей речи Святейший Отец отметил, что перед тайной Воплощения, рядом с Младенцем, лежащим в яслях, человек находит верное место лишь в смирении и безоружности, осуществляя программу жизни, предложенную апостолом Павлом: «Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякою злобою да будут удалены от вас; но будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас» (Еф 4,31-32).

В этом году, подчеркнул Папа, рождественские праздники проходят на фоне пандемии коронавируса: широкомасштабный кризис поразил здравоохранение, экономику, общество и даже Церковь. «Это бедствие стало серьёзным испытанием на прочность и в то же время большим шансом обратиться и восстановить собственную подлинность». Пандемия, подобно буре, сорвала маски стереотипов, обнажила нашу уязвимость и выявила общечеловеческую принадлежность к всемирной общине братьев и сестёр. Кризис болезненно затрагивает все аспекты человеческой жизни, он присутствует повсюду и в каждый период истории, являясь обязательным этапом в личной и общественной истории. Этимологически это слово означает просеивание, которое очищает пшеничное зерно после сбора урожая. Множеству библейских персонажей довелось пройти через кризис: среди них – Авраам, Моисей, Илия, Иоанн Креститель, апостол Павел… Но самый красноречивый кризис, подчеркнул Папа, – это кризис Иисуса: Господь начал общественную жизнь через искушения в пустыне и закончил её «неописуемым кризисом в Гефсимании» и на кресте Голгофы. Залогом победы Христа стало его неразлучное единство со Словом Божьим и всецелое упование на волю Небесного Отца.

Бог продолжает сеять среди нас семена Своего Царства, подчеркнул Папа: Господь не оставил Свой народ, хотя «проблемы сразу же появляются в газетах, а знаки надежды попадают только в новости лишь спустя долгое время, и то не всегда». Епископ Рима отметил:

«Кто не смотрит на кризис в свете Евангелия, ограничивается вскрытием трупа. ‹…› Кризис пугает нас не только потому, что мы забыли оценить его согласно Евангелию, но потому, что мы забыли, что Евангелие – это первое, что повергло нас в кризис. Но если мы снова найдем в себе мужество и смирение сказать вслух, что время кризиса – это время Святого Духа, тогда даже перед лицом опыта тьмы, слабости, хрупкости, противоречий, замешательства мы не будем больше чувствовать себя подавленными, но мы будем постоянно хранить сокровенную уверенность в том, что вещи вот-вот обретут новую форму, рождённую исключительно из опыта благодати, скрытой во тьме. ‘Ибо золото испытывается в огне, а люди, угодные Богу, – в горниле уничижения’ (Сир 2,5)».

Папа Франциск призвал прелатов Римской Курии не путать кризис с конфликтом. Кризис обычно имеет положительный исход, в то время как конфликт всегда создает контрасты, конкуренцию, антагонизм, желание победы над другими любой ценой. Потеря чувства общей принадлежности способствует росту «элитарных взглядов» и «закрытых групп», что обедняет универсальность нашей миссии. На кризис, отметил Папа, нужно осмотреть как на пшеничное зерно из притчи Иисуса и видеть в его падении в землю не «смертельное гниение», а новое рождение и новое начало. Только умирая для мировоззрения мира сего, мы сможем предоставить место новизне, которую Святой Дух постоянно пробуждает в сердце Церкви.

Кризис, подчеркнул Папа, нужно прежде всего воспринимать как время благодати, данное для понимания воли Божьей для каждого из нас и для всей Церкви. Нужно признать собственную слабость, дабы облечься в силу, причём Господь не попустит «быть искушаемыми сверх сил» (1 Кор 10,13); важно не прерывать молитвенный диалог со Христом и постоянно уповать на Божье милосердие.

«Каждый из нас, какое бы место мы ни занимали в Церкви, — все мы должны должен спросить себя, хотим ли мы следовать за Иисусом с послушанием пастырей или, подобно Ироду, защищать самого себя, следовать за Христом в кризисной ситуации или защищаться от Него, пребывая в конфликте».

Поздравляя прелатов Римской Курии с наступающим Рождеством, Святейший Отец призвал их щедро служить Евангелию, особенно самым бедным:

«Пусть никто по своей воле не препятствует делу, свершаемому Господом в данный момент; попросим Его о даре смиренного служения, дабы Он мог расти, а мы — умаляться».