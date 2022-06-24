Папа предложил расширять пастырские соглашения с православными

23 июня Папа Франциск принял на частной аудиенции в Ватикане членов Комиссии по богословскому диалогу между Католической Церковью и восточными православными Церквами, в планах которых – завершение важного исследования о Св. Таинствах. По словам Папы, этот документ «может ознаменовать собой новый шаг к полному единству». Передает русская служба Vatican News.

В своей речи Епископ Рима размышлял о трёх измерениях экуменизма: во-первых, он основан на общем для Церквей крещении: именно благодаря этому таинству мы можем утверждать вместе с апостолом Павлом: «Все мы одним Духом крестились в одно тело» (1 Кор 12,13). Пребывать в одном теле, признавая это основное Таинство, необходимо, чтобы исповедовать вместе с апостолом «одного Господа, одну веру, одно крещение» (см. Еф 4,5).

Во-вторых, отметил Папа, «экуменизм всегда обладает пастырским характером». С некоторыми Восточными православными Церквами уже подписаны пастырские соглашения, которые позволяют верующим «участвовать в средствах благодати» (Unitatis redintegratio, 8), в частности, «при определённых обстоятельствах разрешают верующим принимать Таинства Покаяния, Евхаристии и елеопомазания больных в других общинах», а также устанавливают правила для смешанных браков, напомнил Папа:

«Всё это стало возможным благодаря взгляду на конкретную ситуацию членов Народа Божьего и на их благо, превосходящее идеи и исторические различия: важно, чтобы никто не остался без средств благодати. Теперь, основываясь на богословском консенсусе, отмеченном вашей комиссией, стоит расширить и умножить такие пастырские соглашения, особенно в условиях, когда наши верующие находятся в меньшинстве или диаспоре».

Третьим практическим аспектом экуменизма, по словам Папы Франциска, являются местные реалии. Многие верующие, которые живут на Ближнем Востоке или мигрировали на Запад, уже практикуют экуменизм в повседневной жизни своих семей, на работе, среди знакомых. «Нередко они вместе переживают экуменизм страдания, сообща свидетельствуя об имени Христовом, иногда даже ценой жизни». Поэтому богословский экуменизм, подчеркнул Папа, «должен размышлять не только о догматических разногласиях, возникших в прошлом, но и о современном опыте наших верующих»: доктринальный диалог может быть теологически адаптирован «к диалогу жизни, который развивается в местных, повседневных отношениях наших Церквей, составляющих подлинное богословское пространство».

В связи с этим Папа Франциск приветствовал инициативы академических визитов молодых священников и монахов из разных Церквей: путь сближения проходит через братские встречи, умение слушать и делиться друг с другом, идти вместе, преодолевая вызовы; нужно, чтобы «диалог о доктрине проходил вместе с диалогом жизни».

В конце встречи Святейший Отец поблагодарил членов Комиссии по богословскому диалогу за визит, вверил их труды заступничеству Божьей Матери и вместе с гостями вознёс древнюю молитву: «Под Твою милость прибегаем, Богородице Дево».