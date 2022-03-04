Папа: правом является жизнь, а не смерть

В полдень 4 марта Папа Франциск принял на частной аудиенции делегатов Итальянской лиги борьбы с онкологическими заболеваниями, которая недавно отметила столетие со дня своего основания. Сообщает русская служба Vatican News.

Святейший Отец тепло поздравил гостей с юбилеем и отметил, что их лига – «исторический предшественник сегодняшней важной и ценной паллиативной помощи». В обществе, которому угрожает культура безразличия, нужно быть рядом с онкобольными: они страдают также от пандемии, повергшей систему здравоохранения в кризис, подчеркнул Папа. Необходимо поддерживать их семьи, а также медицинских работников, работающих в сложных условиях; пандемия замедлила процессы профилактики и диагностики, что также имеет очевидные последствия для общества в целом.

Служение Итальянской лиги борьбы с онкологическими заболеваниями, по словам Папы, – важное свидетельство перед лицом менталитета, стремящегося исключить «несовершенных»; это «форма социального милосердия», осуществляемого вместе с государственными и частными структурами и с волонтёрами, подчеркнул Папа и напомнил, что «правом является жизнь, а не смерть, которую нужно приветствовать, а не управлять ею». Этот этический принцип касается всех, а не только христиан или верующих. Святейший Отец привёл слова Иоанна Павла II о том, что, открывая через веру искупительную боль Христа, человек видит в ней собственные страдания: через веру он находит их заново «обогащёнными новым содержанием и новым смыслом».

В конце аудиенции Епископ Рима преподал гостям апостольское благословение и вверил их небесному заступничеству святого Леопольда Мандича, покровителя онкобольных: этот святой, по словам Папы, боролся против «духовной опухоли» в усердном служении Таинства Исповеди, принося людям обильное прощение милосердного Бога.