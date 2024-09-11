Папа попрощался с Восточным Тимором, впереди — Сингапур (+ ФОТО)

В среду, 11 сентября 2024 года, Епископ Рима завершил свой официальный визит в Тимор-Лешти церемонией прощания в международном аэропорту Дили, сообщает Vatican News.

Перед отлетом в VIP-зале аэропорта Папу Франциска встретил Президент Республики. У них состоялся короткий разговор. Затем Папа попрощался с организаторами из местной Церкви и официальной делегацией.

После церемонии Святейший Отец сел на самолет А-320 авиакомпании Aero Dili. Перед взлетом он сфотографировался с экипажем.

Полет из Дили в Сингапур продлится около 4 часов, в течение которых самолет пролетит над территорией Восточного Тимора, Индонезии и Сингапура, преодолев расстояние 2640 километров. Понтифик пообедает на борту.

Следует отметить, что разница во времени между Дили и Сингапуром составляет минус один час.

Напоминаем, что этот визит является частью более широкого Апостольского путешествия по региону. В нем подчеркиваются усилия Папы Франциска по укреплению связей с католическими общинами в Азии и Океании, а также по расширению межрелигиозного диалога.