Папа подчеркнул важность защиты права на труд

В очередной раз Святейший Отец выразил солидарность с потерявшими работу из-за антиковидных мер, сообщает Vatican News.

Приветствуя паломников после общей аудиенции в среду 19 января, Святейший Отец обратился со словами ободрения к сотрудникам авиакомпании AirItaly, которая приостановила свою работу по распоряжению правительства в связи с антиковидными ограничениями, а 2 января руководство компании сообщило об увольнении сотрудников.

«Я надеюсь, что в их ситуации с работой будет найдено позитивное решение», — сказал Папа, призвав соблюдать права всех работников и их семей. «Важно защищать право всех на труд», — подчеркнул Святейший Отец.