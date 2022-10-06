Папа подчеркнул важность Морского апостольства

Папа направил послание участникам Всемирного конгресса Stella Maris – Морского апостольства, — который проходил со 2 по 5 октября в Глазго, передает русская служба Vatican News.

Капелланы и волонтеры Морского апостольства собрались впервые после пандемии COVID-19, которая помешала им отпраздновать два года назад столетний юбилей.

Святейший Отец поблагодарил участников конгресса за многолетнее свидетельство веры и за бесчисленные дела милосердия по отношению к людям моря разных национальностей и религиозных традиций и отметил, что около 90 процентов всех мировых благ перевозятся судами, и Морское апостольство – это важный аспект пастырской заботы Церкви, обеспечивающей прежде всего поддержку морякам и их семьям.

Папа констатировал, что работники моря в разных частях света продолжают страдать от несправедливости, неравенства и лишений, усугубленных климатическими изменениями. В этом контексте Морское апостольство призвано нести свое служение, помня о словах Иисуса: «Я был странником, и вы приняли Меня» (Мф 25,35).