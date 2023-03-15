Папа подчеркнул незаменимый вклад женщин в улучшение мира

С женщинами все функционирует лучше, сказал Папа, обращаясь к исследовательской группе Папского фонда и университетского альянса, выпустившей книгу о вкладе женщин в общее благо. Передает русская служба Vatican News.

Папа Франциск встретился с представителями ватиканского фонда Centesimus annus — Pro Pontifice и альянса католических университетов SACRU. Встреча состоялась по случаю презентации книги «Рост женского лидерства ради лучшего мира. Проявление заботы как двигатель для нашего общего дома».

Обращаясь к гостям, Папа подчеркнул, что эта тема особенно дорога его сердцу, поскольку речь идет, с одной стороны, о заботе и с другой — о роли женщин. Кроме того, Папа отметил беспрецедентное сотрудничество между различными католическими университетами, расположенными в разных частях мира, и ватиканским фондом, целиком состоящим из мирян. «Речь идет о мультидисциплинарности, плюрикультурализме и общении разных восприятий: эти ценности важны не только для книги, но и для улучшения мира». В особенности Святейший Отец подчеркнул вклад женщин в развитие инклюзивности: в самом деле, замысел Творца по своей сути инклюзивен, он никого не исключает, и каждый человек заслуживает уважения его достоинства и прав. Особым образом это относится к женщинам, потому что женщина «уже давно стала первым материалом отходов», пояснил Папа. Нельзя молчать перед лицом этой «язвы нашего времени», воззвал Папа Франциск и снова перечислил традиционные формы дискриминации женщин в нашу эпоху, такие как более низкая оплата труда, увольнения из-за беременности и т.д.

На новые вызовы, с которыми мы сталкиваемся в нашу эпоху, необходимо отвечать новыми способами, и в этом смысле незаменим вклад женщин в общее благо. Папа сослался на выдающихся героинь истории спасения: Сару, Ревекку, Юдифь, Сусанну, Руфь, Деву Марию и женщин, последовавших на Иисусом до самого Креста. В истории Церкви есть поистине героические фигуры женщин: Эдит Штейн, Екатерина Сиенская, Джузеппина Бахита, Тереза Калькуттская и многие другие, — «но также и те, которые живут по соседству, — добавил Папа, — наши знакомые, которые с большим героизмом сохраняют трудные браки, воспитывают детей с проблемами». Эти женщины неизвестны никому, — но не Богу.

Папа добавил, что с тех пор, как в Губернаторстве Града Ватикан одну из руководящих должностей заняла женщина, «здесь все функционирует лучше».