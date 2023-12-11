Папа: перед Вифлеемскими яслями подумаем о драме жителей Св. Земли (+ ФОТО)

Утром 9 декабря Папа Франциск принял на частной аудиенции в Зале Павла VI делегации из двух итальянских городов – Риети и Макры, подаривших рождественские вертепы и ель, которые были установлены на площади Святого Петра. Передает русская служба Vatican News.

Сердечно приветствовав гостей, Папа отметил, что в этом году вертеп на площади Святого Петра в Ватикане напомнит о событиях восьмисотлетней давности, когда на Рождество 1223 года св. Франциск Ассизский устроил в Греччо первый вертеп. «Путешествие, которое он совершил на Святую Землю, все еще было живо в его памяти, а пещеры Греччо напоминали вифлеемский пейзаж. Поэтому святой попросил изобразить рождественскую сцену в этой маленькой деревушке: отовсюду пришли многие монахи, жителей окрестных домов и создали живой вертеп. Так родилась традиция рождественского вертепа в нашем понимании», – пояснил Папа.

Стоя на площади Святого Петра, мы будем думать о Греччо, который в свою очередь напоминает о Вифлееме, продолжил Святейший Отец:

«Созерцая Иисуса, Бога, ставшего малым, бедным, беззащитным человеком, мы не можем не думать о драме, которую переживают жители Святой Земли. Выразим этим братьям и сестрам, особенно детям и их родителям, нашу близость и духовную поддержку. Именно они оплачивают реальные счета войны».

По словам Папы Франциска, у рождественского вертепа мы переживаем то, что произошло в Вифлееме больше двух тысяч лет назад. Это должно побудить к молчанию, чтобы услышать Божье наставление с этой «кафедры» яслей, и к молитве, чтобы выразить благодарное изумление, умиление, возможно, слезы, которые вызывает в нас сцена Рождества. Во всем этом примером для христиан является Пресвятая Богородица: она хранит молчание, созерцает и молится.

На ватиканской площади, рядом с колыбелью, стоит 28-метровая рождественская елка, огни на которой зажгутся сегодня вечером, продолжил Папа. Это дерево украшено эдельвейсами, специально выращенными на равнинах, чтобы сохранить цветы, растущие высоко в горах. «Это тоже выбор, который помогает задуматься о защите нашего общего дома: для экологического обращения крайне важны маленькие жесты, жесты уважения и благодарности за Божьи дары».

В конце аудиенции Епископ Рима поблагодарил членов делегаций и преподал апостольское благословение.