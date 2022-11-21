Папа – Патриарху Мар Аве III: вместе к единой дате Пасхи

Утром 19 ноября, перед тем как отправиться в Пьемонт, Папа Франциск принял на частной аудиенции Католикоса-Патриарха Ассирийской Церкви Востока Его Святейшество Мар Аву III, который впервые прибыл в Ватикан после избрания предстоятелем своей Церкви. Передает русская служба Vatican News.

Святейший Отец выразил признательность высокому гостю за братские узы между Католической Церковью и Ассирийской Церковью Востока, напомнив о многочисленных встречах их предстоятелей, подписанных декларациях доктринального и социального характера, работе Смешанной богословской комиссии, а также о своём визите в Ирак в марте 2021 года.

«Встречи и диалог, с Божьей помощью, принесли добрые плоды; они содействовали развитию пастырского сотрудничества на благо наших верных, пастырского экуменизма, который является естественным путём к полному единству. <…> Важно, чтобы на экуменическом пути мы всё больше сближались, не только возвращаясь к нашим общим корням, но и вместе возвещая сегодняшнему миру – свидетельством и словами жизни – тайну любви Христа и Его невесты Церкви».

Святейший Отец отметил, что Ассирийская Церковь Востока разделяет с Халдейской Католической Церковью яркую историю веры и миссии, образцовую жизнь великих святых, богатое богословское и литургическое наследие и, особенно в последние годы, огромные страдания и свидетельство многочисленных мучеников. К сожалению, на Ближнем Востоке всё ещё много насилия и нестабильности, многие христиане вынуждены покидать свои земли или бороться за возможность остаться, напомнил Папа, подчеркнув исключительную важность права на свободу вероисповедания и полноправное гражданство.

«В этом контексте духовенство и верующие наших Церквей стремятся нести совместное свидетельство о Евангелии Христа в тяжёлых условиях и во многих местах уже пребывают почти в полном общении. Воистину, эта ситуация – знак времени; для нас – это мощный призыв к молитве и усердному труду, дабы подготовить тот долгожданный день, когда мы сможем вместе совершить Евхаристию, Священную Курбану, за одним алтарём: это станет свершением единства наших Церквей, единства, которое не является ни поглощением, ни слиянием, но братским общением в истине и любви».

Папа Франциск выразил пожелание, дабы обе Церкви продолжали идти всё более братским, синодальным, общим путём, встречаясь друг с другом, делясь надеждами и трудами, и прежде всего, – с молитвой и прославлением Господа. Святейший Отец выразил признательность предстоятелю Ассирийской Церкви Востока за то, что он озвучил «желание найти общую дату, дабы христиане могли вместе праздновать Пасху»:

«Мы готовы принять любое предложение, которое будет сделано совместно, – подчеркнул Епископ Рима, вторя словам своего предшественника Папы Павла VI. – 2025 год станет важным годом: мы будем отмечать годовщину Первого Вселенского собора (Никейского), но он также важен потому, что в один и тот же день мы будем праздновать Пасху. Так давайте же смело положим конец этому, порой смехотворному, разделению: ‘А у вас когда воскреснет Христос?’. Сигнал к действию таков: один Христос за всех нас. Давайте же вместе смело отправимся на поиски: я готов, но не я один, – Католическая Церковь готова последовать словам святого Павла VI. Договоритесь, и мы пойдем, куда вы скажете. Я также осмелюсь выразить мечту: чтобы разделение с возлюбленной Ассирийской Церковью Востока – первое продолжительное в истории Церкви – также, с Божьей помощью, было первым преодолённым».

Папа Франциск вверил совместный путь Церквей благому заступничеству мучеников и святых, «которые, уже соединившись на небесах, поддерживают наш земной путь», и в конце аудиенции подарил предстоятелю Ассирийской Церкви Востока частицу мощей святого апостола Фомы.

«Пусть святой Фома, прикоснувшийся рукой к ранам Господа, ускорит полное исцеление наших прошлых ран, дабы мы могли вскоре узнать на едином евхаристическом алтаре Воскресшего Распятого и вместе сказать Ему: ‘Господь мой и Бог мой!’».