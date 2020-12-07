Папа: пандемия неспособна погасить свет Божьей благости

6 декабря, после чтения молитвы «Ангел Господень», Папа Франциск обратил внимание верных на то, что на площади Святого Петра установили ёлку и ставят рождественский вертеп.

Обращаясь к паломникам, Епископ Рима сказал:

«В эти дни во многих домах устанавливают два рождественских знака на радость детям и взрослым. Это знаки надежды, особенно в нынешние тяжёлые времена. Давайте не останавливаться на внешних знаках, а проникнем в саму суть того, что они выражают, то есть Иисуса: Божью любовь, которую Он открыл нам, бесконечную благость, которой Он осветил мир. ‹…› Никакая пандемия, никакой кризис неспособны погасить этот свет. Позволим ему войти в наше сердце и протянем руку самым нуждающимся: таким образом Господь заново родится в нас и среди нас», – призвал Святейший Отец.

Источник: Vatican News