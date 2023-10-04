Папа ответил на Dubia кардиналов

Папа Франциск ответил на Dubia, с которыми к нему обратились в июле кардиналы Брандмюллер, Берк, Сандоваль Иньигес, Сара и Дзен Дзе-Киун. Передает русская служба Vatican News.

Иерархи изложили пять вопросов, требующих разъяснения Святейшего Отца: об истолковании Божественного Откровения, о благословении однополых союзов, о синодальности как определяющем измерении Церкви, о священническом рукоположении женщин и о раскаянии как необходимом условии для получения отпущения грехов в Таинстве Исповеди.

Свой ответ собратьям Папа Франциск предваряет замечанием: «Хотя мне не всегда кажется благоразумным отвечать на вопросы, обращенные ко мне напрямую, и было бы невозможно ответить всем, в данном случае я посчитал уместным сделать это в связи с приближающимся Синодом».

Итак, первый вопрос кардиналов касается истолкования Божественного Откровения: «Следует ли в Церкви реинтерпретировать Божественное Откровение в соответствии с культурными переменами нашей эпохи и согласно новым антропологическим воззрениям, продвигаемым этими переменами, или же Божественное Откровение обязывает всегда, оно незыблемо и ему нельзя противоречить, согласно указанию Второго Ватиканского собора о том, что Богу, дающему Откровение, нужно принести послушание веры?». Верно ли, что Учительство не выше Слова Божьего, но лишь наставляет в том, что было передано?

«Ответ, — пишет Папа Франциск, — зависит от значения, каким мы наделяем слово “реинтерпретация”. Если его понимать как “лучшую интерпретацию”, то это верное выражение. В этом смысле Второй Ватиканский собор утверждал, что необходимо через труд экзегетов, — и, добавлю, богословов, — чтобы “вызревало суждение Церкви” (Dei Verbum 12)». Далее Папа добавляет, что «Церковь должна иметь смирение и признавать, что она никогда не сможет исчерпать свое непостижимое богатство, и она нуждается в том, чтобы расти в его понимании».

Культурные перемены и новые исторические вызовы «не изменяют Откровения, но могут побуждать нас лучше выразить некоторые аспекты его преизобильного богатства». Это неизбежно приводит к «лучшему изложению некоторых прежних утверждений Учительства, и именно это происходило на протяжении истории». С другой стороны, поясняет Папа, «верно, что Учительство не выше Слова Божьего, но верно и то, что тексты Писаний и свидетельства Предания нуждаются в толковании, которое бы позволило отличить их незыблемую сущность от культурных обусловленностей. Это очевидно, например, в библейских текстах… и в некоторых высказываниях учительства, которые выражают терпимость к рабству. <…> То же относится к некоторым рассуждениям Нового Завета о женщинах (1 Кор 11,3-10; 1 Тим 2,11-14) и к другим текстам Писаний и свидетельствам Предания, которые сегодня нельзя воспроизводить в том же виде».

На второй вопрос – по поводу соответствия распространяющейся практики благословения однополых пар Откровению и учительству – Папа отвечает:

«У Церкви совершенно ясная концепция брака: это единственный, стабильный и нерасторжимый союз между мужчиной и женщиной, естественным образом открытый к деторождению. Только этот союз можно назвать браком. Другие формы союза реализуют его лишь “частично и по аналогии” (Amoris laetitia 292)… поэтому не могут быть названы в узком смысле браком». Само это слово не должно применяться к тому, что не является в полном смысле браком.

Поэтому, продолжает Св. Отец, «Церковь избегает каких-либо обрядов или сакраменталий, которые могут войти в противоречие с этой убежденностью и навести на мысль, что браком признается то, что им не является».

Папа добавляет, что в отношениях с людьми следует проявлять пастырское милосердие, которое заключается в «вежливости, терпении, понимании, мягкости и ободрении». «Пастырское благоразумие должно надлежащим образом распознавать формы благословения, о которых просят одно или несколько лиц, дабы они не выражали ошибочную концепцию брака». Существуют ситуации, нравственно неприемлемые с объективной точки зрения, однако пастырское милосердие побуждает нас не относиться к людям просто как к грешникам, учитывая, что могут быть факторы, которые влияют на субъективную вменяемость вины (ср. Reconciliatio et Paenitentia 17).

Папа добавляет: «Решения, которые в некоторых обстоятельствах могут считаться пастырским благоразумием, не должны обязательно становиться нормой. Иными словами, нецелесообразно, чтобы какая-либо епархия, епископская конференция или иная церковная структура устанавливала на постоянной и официальной основе процедуры и обряды по каждому поводу».

Третий dubium кардиналов относится к синодальности. Поскольку Синод епископов не представляет Коллегию епископов, но является лишь консультативным органом, насколько синодальность может быть критерием постоянного управления Церковью, не нарушая структуры, определенной ее Создателем, в силу которой верховная и полная власть в Церкви осуществляется как Папой, так и Коллегией епископов вместе с Римским понтификом?

«Самими этими вопросами, — поясняет Папа, — вы проявляете потребность в участии, в том, чтобы свободно выражать свое мнение и сотрудничать, и просите об определенной форме синодальности в осуществлении моего служения».

Церковь – это «тайна миссионерского общения», отмечает далее Святейший Отец. Это общение не абстрактно, но подразумевает реальное участие – не только иерархии, но всего народа Божьего в разных формах и на разных уровнях. С другой стороны, не следует насаждать некую синодальную методологию, которая нравится определенной группе, и превращать ее в обязательный путь для всех: это лишь заморозило бы синодальный путь и было бы пренебрежением спецификой поместных Церквей.

Четвертый dubium касается рукоположения женщин в священный сан. Кардиналы спрашивают, является ли невозможность рукоположения женщин «окончательным» учением Церкви, исключающим свободные дискуссии пастырей и теологов на эту тему.

Папа Франциск отмечает, что святой Иоанн Павел II, говоря об окончательном суждении в отношении женского священства, никоим образом не наделял мужчин более высокой властью. Хотя только священник предстоятельствует на Евхаристии, это ни в коей мере не ведет к какому-либо превосходству его над другими. Пока верные не осознают этого в достаточной мере, им «будет сложно принять, что священниками могут быть только мужчины, и мы не сможем признать права женщин или необходимость их участия, разными способами, в управлении Церковью».

«С другой стороны, если быть точными, нужно признать, что до сих пор еще не была исчерпывающим образом развита ясная и авторитетная доктрина о точной природе “окончательного суждения”. Речь не идет о догматическом определении, тем не менее оно должно быть принято всеми. Никто не может публично его оспаривать, однако это может быть предметом исследований, как в случае действительности рукоположений в Англиканском сообществе».

Наконец, пятый вопрос кардиналов касается Таинства Покаяния: является ли по-прежнему актуальным учение Тридентского собора, согласно которому для действительной исповеди необходимо сокрушение кающегося посредством отвержения содеянного греха с намерением больше не грешить, иначе священник должен отложить отпущение до того момента, когда будет соблюдено это условие?

«Покаяние необходимо для действительного отпущения грехов в Таинстве и подразумевает намерение не грешить, — отвечает Папа. – Но здесь не может быть математики, и я вновь хочу напомнить, что исповедальня – это не таможня». Папа поясняет, что есть много способов выражения раскаяния: «Часто у людей с сильно израненной самооценкой заявление о собственной вине – тяжкая пытка, но уже то, что они приступают к исповеди, –символическое выражение покаяния и поиска Божьей помощи».

«Я считаю, — пишет Папа, — что мы не должны требовать от верных слишком четких и уверенных намерений исправиться, поскольку в конце концов они могут быть абстрактными или самовлюбленными, но даже предсказуемость нового падения “не нарушает подлинности намерения”», — цитирует Папа святого Иоанна Павла II.