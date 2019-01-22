Папа открыл свой профиль в приложении «Click To Pray»

Во время воскресной молитвы «Ангелус» на площади Святого Петра Папа Франциск открыл свой профиль пользователя в официальном приложении Всемирной сети молитвы Папы Римского.

Click To Pray (www.clicktopray.org) — это платформа, которая приглашает мужчин и женщин всего мира сопровождать Папу Римского в его молитвах. У нее есть веб-сайт и мобильное приложение для операционных систем Android и iOS с социальными сетями на шести языках (испанском, английском, итальянском, французском, португальском и немецком).

Открытие платформы приурочено к проведению Всемирного дня молодежи, который будет проходить в Панаме с 22 по 27 января 2019 года.

Напомнив, что на этой неделе будет опубликовано Послание на Всемирный день социальных коммуникаций, которое содержит размышления о сообществах Сети и о человеческом сообществе, Папа подчеркнул, что Интернет и социальные сети являются «ресурсом нашего времени; возможностью оставаться на связи с другими, разделять ценности и проекты, а также выразить желание создавать сообщества. Эта сеть также может помочь нам вместе молиться», — подчеркнул Папа.

Представляя официальную платформу Всемирной сети молитвы Папы Римского «Click To Pray» («Кликни, чтобы помолиться»), Святейший Отец призвал молодежь молиться особенно во время ВДМ.

«Я призываю прежде всего вас, молодых людей, скачать приложение Click To Pray, продолжая молиться на четках Розария вместе со мной о мире, особенно во время Всемирного дня молодежи в Панаме».

На сайте есть три раздела: «Молись с Папой» с молитвенными прошениями каждого месяца, избранными Папой; «Молись каждый день» для молитвы в течение дня (утром, днем и вечером); и третий раздел — «Молись в Сети», место, где пользователи могут делиться своими молитвами и молиться друг о друге. В этом последнем разделе находится персональный профиль Папы Франциска (https://www.clicktopray.org/it/user/papafrancesco).

Миссия Всемирной сети молитвы Папы Римского заключается в том, чтобы молиться всей Церковью. Основанная в 1844 году как Апостольство молитвы, она действует в 98 странах и насчитывает более 35 миллионов католиков. Молодежное евхаристическое движение является отделением Сети молитвы Папы.



Источник: Vatican News