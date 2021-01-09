Папа Римский осудил насилие в США

В интервью итальянскому Пятому каналу – которое выйдет в эфир вечером 10 января – Папа Франциск высказался по поводу недавних событий в вашингтонском Капитолии: случившееся стало для него неожиданностью, хотя, считает Папа, ни одно общество в конечном счете не застраховано от мятежа.

«Я был поражен, потому что этот народ очень дисциплинирован в демократии», — сказал Папа. Вместе тем, добавил он, даже «в самых зрелых реалиях» есть люди, которые «выбирают путь против общины, против демократии, против общего блага».

Несомненно, насилие следует осуждать, добавил Святейший Отец: «Необходимо осуждать подобное движение, независимо от людей». Ни один народ не может похвалиться тем, что в его истории не было ни одного случая насилия, поэтому важно «хорошо осознать» случившееся, чтобы оно не повторилось, и «извлечь урок из истории».

Источник: Vatican News