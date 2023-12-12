Папа объявил о проведении первого Всемирного дня детей

Папа Франциск объявил о проведении первого Всемирного дня детей, который состоится в мае 2024 года. Об этом сообщает русская служба Vatican News.

Всемирный день детей, по примеру Всемирного дня молодежи, будет проходить в Риме с 25 по 26 мая 2024 года.

«Цель инициативы заключается в том, чтобы ответить на вопрос: ‘Какой мир мы хотим оставить детям, которые растут сейчас?’ Подобно Иисусу, давайте поставим детей во главу угла и позаботимся о них», – призвал Епископ Рима 8 декабря, после чтения молитвы «Ангел Господень».

Вопросы организации и координации инициативы возложены на ватиканский Департамент культуры и образования. Идея проведения специального Дня, полностью посвященного детям, была предложена Святейшему Отцу в июле этого года 9-летним Алессандро по случаю второго подкаста Popecast, проведенного Vatican Media с Папой Франциском в преддверии Всемирного дня молодежи в Лиссабоне.

«Мне очень нравится! Это прекрасная идея, – ответил Папа, прослушав голосовое сообщение мальчика. – Я подумаю об этом и посмотрю, как это сделать».