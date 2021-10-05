Папа Франциск: образование должно укреплять всеобщее братство

5 октября, во Всемирный день учителя, учреждённый ЮНЕСКО, Папа Франциск принял участие в Первой международной встрече по продвижению Глобального образовательного пакта, собравшей в Клементийском зале Ватикана лидеров и представителей основных мировых вероисповеданий.

В обращении к гостям Святейший Отец выразил духовную близость всем учителям и наставникам и напомнил о причинах, которые побудили его в сентябре 2019 года выступить с инициативой Глобального образовательного пакта: для строительства будущего планеты необходим диалог и вовлечение талантов многих, ибо «каждое изменение нуждается в образовательном процессе, чтобы созрела новая всеобщая солидарность и более открытое общество». Современное общество нуждается в зрелых людях, получивших широкое и инклюзивное образование, умеющих слушать, вести конструктивный диалог, преодолевать разрозненность и противоречия, чтобы восстановить сеть братских отношений между людьми.

Епископ Рима подчеркнул, если мы хотим построить более братский мир, нужно воспитывать новые поколения, способные любить и уважать каждого человека, независимо от его происхождения. Образование всегда руководствовалось основополагающим принципом познания – себя, своего брата, творения и Трансцендентного, и «мы не можем скрывать от новых поколений истин, которые придают смысл жизни». Религии, подчеркнул Папа, всегда были тесно связаны с просветительской, школьной и университетской деятельностью:

«Как в прошлом, так и сегодня – благодаря мудрости и гуманизму наших религиозных традиций – мы хотим стать стимулом для возрождения образовательной деятельности, способствующей укреплению всеобщего братства в мире».

Папа Франциск отметил: если в прошлом различия противопоставляли нас друг другу, то сегодня мы видим в них богатство различных путей, чтобы прийти к Богу и научить новые поколения мирному сосуществованию во взаимном уважении. Поэтому образование обязывает нас никогда не использовать имя Бога для оправдания насилия и ненависти к другим религиозным традициям; необходимо «осуждать любые формы фанатизма и фундаментализма», а также «защищать право каждого человека решать и поступать в соответствии со своей совестью».

«Если в прошлом – в том числе во имя религии – этнические, культурные, политические и другие меньшинства подвергались дискриминации, то сегодня мы хотим быть защитниками самобытности и достоинства каждого человека и научить новые поколения принимать всех без дискриминации. Поэтому образование обязывает нас принимать других такими, какие они есть, никого не осуждая и не порицая».

Мы призваны, подчеркнул Папа, выступать в защиту прав женщин, детей и уязвимых групп населения, учить новые поколения быть голосом тех, кто лишён голоса. «Образование призывает нас отвергать и осуждать любое нарушение физической и моральной целостности каждого человека». Сегодня мы должны глубоко осознать свою роль хранителей творения, доверенного нам Богом, воспитывать себя и новые поколения более сдержанному и экологически устойчивому образу жизни, избегать нерационального использования продуктов питания и ресурсов, а также с большей щедростью делиться благами, которые Бог даровал всем нам.

В конце обращения Папа Франциск заявил от имени всех участников встречи, что «наши религиозные традиции, которые всегда были в авангарде распространения грамотности вплоть до высшего образования, должны усилить свою миссию по воспитанию каждого человека в его целостности: его разума, рук, сердца и души, то есть во всей его красоте».



Источник: Vatican News