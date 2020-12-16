Папа обратился с посланием к ассамблее итальянских аграриев

15 декабря Папа Франциск направил письмо Итальянской конфедерации непосредственных производителей сельскохозяйственной продукции (Coldiretti) по случаю их национальной ассамблеи, которая в этот день проходила в виртуальном режиме на тему «Италия снова начинается с героев продовольствия».

В усилиях по возрождению страны Святейший Отец признаёт «определяющую ценность сельскохозяйственного и агропродовольственного мира». По словам Епископа Рима, «всемирным ответом» на кризис, вызванный пандемией COVID-19, является логика служения, а не выгоды. Нельзя поддаваться логике эксплуатации ресурсов: необходимо тщательно заботиться о природе, видя в ней «гостеприимный дом для всех».

Папа Франциск благословляет эту крупнейшую итальянскую аграрную конфедерацию и желает ей всегда смело «выбирать новые пути милосердия и солидарности, чтобы давать глобальный и всё более верный ответ на феномен бедности и неравенства между народами, – прежде всего на этом этапе, который имеет решающее значение для мировой истории».



Источник: Vatican News