Папа обратился к участникам Х Всемирной встречи семей в Риме и призвал защищать этот институт от ядов равнодушия и индивидуализма

«Сегодня мы с благодарностью приносим Богу – как в большом приношении даров – все, что Дух Святой посеял в вас, дорогие семьи»: с такими словами Святейший Отец обратился в субботу вечером к многочисленным семьям, собравшимся на Святую Мессу по случаю Х Всемирной встречи семей в Риме. Богослужение проходило на площади Святого Петра, передает русская служба Vatican News.

В своей проповеди Папа остановился на понятии свободы, о которой идет речь во втором литургическом чтении Мессы, взятом из Послания святого апостола Павла к Галатам.

«Свобода – это для современного человека одно из самых почитаемых и ценимых благ. Все хотят быть свободными, а не обусловленными, не хотят иметь ограничений и поэтому стремятся вырваться из любой ʺтюрьмыʺ – культурной, социальной, экономической. Но как же много людей не имеют самой главной свободы – внутренней!»

«Все мы рождаемся с ограничениями, внутренними и внешними, но прежде всего – с тенденцией к эгоизму, то есть к тому, чтобы ставить себя в центр всего и преследовать собственные интересы. Однако именно от этого рабства Христос нас освободил», – сказал Папа и обратился к супружеским парам:

«Создавая вашу семью, с помощью Христовой благодати вы сделали мужественный выбор: не использовать свою свободу для себя, но для того, чтобы любить тех, кого Бог поставил рядом с вами».

Таким образом супруги перестали быть «островами», посвятив себя взаимному служению в семье, первом месте, где люди учатся любить. Вместе с тем все мы знаем, что на деле этого не всегда так, поэтому, говоря, как прекрасно быть семьей, мы должны также защищать семью, подчеркнул Папа.

Одна из проблем, с которыми сталкиваются сегодня семьи, — это проблема взаимоотношений между отцами и детьми, пояснил Папа, сославшись на первое литургическое чтение – о том, как пророк Илия передавал свою миссию молодому Елисею. В этом эпизоде Бог показывает, что Он доверяет молодому Елисею. Папа провел параллель: современные родители часто боятся, что дети не смогут сориентироваться в сумятице общества, где все кажется хаотичным и нестабильным, что они заблудятся. Этот страх у одних родителей проявляется тревожностью, у других – гиперопекой. Иногда супруги просто теряют всякое желание производить на свет детей. История Илии и Елисея учит нас, что Бог любит молодежь, но это не значит, что Он избавляет молодых людей от любого риска, от проблем и страданий. Бог им доверяет и призывает каждого следовать высокому идеалу жизни и миссии. Поэтому родители должны помочь детям принять свою миссию, и лучше всего это можно сделать, свидетельствуя собственными примером верность своему призванию.

«Для детей нет ничего более обнадеживающего, чем видеть, что их родители воспринимают свой брак и семью как миссию, с верностью, с терпением, несмотря на трудности, моменты печали и испытаний».

«Пусть ваша взаимная любовь будет всегда открытой, общительной, способной прикоснуться к самым слабым и раненым, которых вы встречаете на своем пути», — пожелал Папа Франциск семьям, завершая проповедь.