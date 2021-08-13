Папа – об инкультурации веры и евангелизации культуры

Папа Франциск направил видеопослание участникам Конгресса монашеской жизни стран Латинской Америки и Карибского бассейна; встреча проходит в виртуальном режиме с 13 по 15 августа и посвящёна теме «На пути к межконгрегационной, межкультурной и странствующей монашеской жизни».

Епископ Рима подчёркивает важность инкультурации веры для богопосвящённой жизни. Единство – это вовсе не единообразие, а многообразная гармония, которую создаёт Святой Дух, позволяя «принимать различия и ценить особенности в духе здорового и открытого межкультурного единства».

Конгресс монашеской жизни, отмечает Папа, необходим для развития богословия, вошедшего в местную культуру, адаптированного к местным реалиям и являющегося средством евангелизации:

«Давайте не будем забывать, что вера без инкультурации не может быть подлинной. Поэтому я призываю вас приобщиться к тому, что может нам подарить эта реальность, открыв нам истинное значение культуры, пребывающей в сердце народа. Войдите в жизнь верующего народа, войдите с уважением к его обычаям и традициям, стараясь выполнить миссию инкультурации веры и евангелизации культуры. Речь идёт о важном биноме: об инкультурации веры и евангелизации культуры. Нужно высоко ценить то, что Святой Дух посеял в разных народах, ведь это также дар для каждого из нас».

Однако, подчёркивает Святейший Отец, «когда такой инкультурации нет, христианская, а тем более богопосвящённая жизнь приходит в крайнее заблуждение и оказывается на самых нелепых гностических позициях. Мы видели это, например, в злоупотреблении литургией: в центр ставится идеология, а не жизнь людей, и это вовсе не по-евангельски. Нельзя забывать о сочетании инкультурации веры с евангелизацией культуры».

По словам Папы Франциска, монашествующие являются «экспертами единства»; богопосвящённая жизнь – это странствие и продвижение братства, однако в наше время она подвергается соблазну существовать ради «выживания», отметил Епископ Рима:

«Как же часто в конгрегациях занимаются подсчётами, сколько в них осталось братьев или сколько сестёр, оценивают кривые убывания. Это искушение ‘выживания’. Стоило бы отказаться от критерия цифр и эффективности, который может превратить вас в боязливых учеников, замкнутых в прошлом и преданных ностальгии. Эта ностальгия, по сути, является песней сирены для монашеской жизни».

Перед лицом этих вызовов, подчёркивает Папа Франциск, самой мудрой стратегией и решением является путь надежды, на котором нас сопровождает Господь, а также признание, что будущее находится исключительно в руках Святого Духа. Поэтому нужно смело идти в святой верный народ Божий, уважать его, благовествовать и свидетельствовать, а остальное предоставить Святому Духу.

«Желая помочь в достижении цели, которую вы поставили перед собой, – отмечает Епископ Рима, – я хочу напомнить, что радость, высшее выражение жизни во Христе, является наилучшим свидетельством, которое мы можем предложить святому верному народу Божьему: мы призваны служить ему и сопровождать его в паломничестве к встрече с Небесным Отцом. И здесь не обойтись без радости во многих её формах. Нужен мир, радость, чувство юмора; пожалуйста, молитесь об этой благодати. В наставлении о святости, – подчёркивает Папа, – я намеренно включил главу о чувстве юмора: очень плохо видеть богопосвящённых мужчин и женщин, лишённых чувства юмора, которые ко всему относятся исключительно серьёзно. Никогда не забывайте, что пребывать вместе с Иисусом – значит быть радостными, значит обладать чувством юмора, плодом святости. Прочитайте эту главу в моём увещевании о святости».

В конце видеопослания к латиноамериканским монашествующим Папа Франциск желает им доброй виртуальной встречи и преподаёт её участникам апостольское благословение:

«Пусть Святой Дух ниспошлёт вам свет Своей благодати, дабы вы всегда оставались людьми встречи и братства. Да хранит вас Пресвятая Дева Мария: она знает, что такое встреча, братство, терпение и инкультурация. Она обо всём этом прекрасно знает; пусть же она хранит вас. И теперь, как всегда, я прошу вас об одном: не забывайте молиться обо мне, я в этом очень нуждаюсь. Доброй встречи!»

Источник: Vatican News