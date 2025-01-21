Папа о четырёх близких отношениях священников (+ ФОТО)

20 января Папа Франциск встретился в Клементийском зале Ватикана с общиной римской Священной коллегии Capranica, где обучаются семинаристы и пресвитеры. Встреча состоялась в рамках Недели молитв о христианском единстве и накануне праздника св. Агнессы, небесной покровительницы коллегии. Передает русская служба Vatican News.

В своей речи Епископ Рима подчеркнул важность преданного служения Церкви: шесть лет назад он утвердил новый Устав коллегии, который помогает подготовить студентов к ответственному пастырскому служению. Молодые пресвитеры должны следовать этим ориентирам: они «позволяют обрести верность и ответственную свободу» в служении Церкви.

Обращаясь к студентам из 39 епархий, включая Сиро-малабарскую Церковь, Папа Франциск говорил о многообразии их происхождения: в нём отражается многоликость святого Народа Божьего – Церкви. Он напомнил о четырёх важнейших отношениях в жизни пресвитеров: с Богом, епископом, Народом Божьим и друг с другом. Лишь в контексте этих отношений можно остаться на пути служения в Церкви и принести духовную пользу общине. Особое внимание Папа уделил синодальности – «пути духовного обновления и структурной реформы, чтобы сделать Церковь более инклюзивной и миссионерской».

«Я сердечно приглашаю вас почувствовать себя частью этого пути и содействовать ему уже сейчас: в коллегии, в Папских университетах, где вы учитесь, в римских приходах, в тюрьме “Ребиббия”, в больнице “Бамбино Джезу” – там, где вы обогащаетесь пастырским опытом».

Папа Франциск поблагодарил студентов за участие в богослужениях в соборах Святого Петра и Санта-Мария-Маджоре. Однако «не может быть христианской литургии, если наши жесты не сопровождаются жизнью в вере, надежде и любви»: священники призваны быть образцом близости, конкретной щедрости и милосердия, особенно к самым нуждающимся и отверженным.

В конце встречи Епископ Рима преподал апостольское благословение общине Коллегии Capranica, родственникам студентов, их епископам и поместным Церквам. «Молитесь обо мне и прибегайте к заступничеству Пресвятой Девы Salus Populi Romani и юной девы мученицы Агнессы», – попросил Папа Франциск.