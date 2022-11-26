Папа: нынешний мир нуждается в перестройке

Папа Франциск направил приветственное послание участникам XII Фестиваля социальной доктрины Церкви, который проходит с 24 по 27 ноября в Вероне. Передает русская служба Vatican News.

Святейший Отец подчёркивает, что культура встречи и доверия может помочь «выйти из логики войны, которая видит в другом врага, угрозу, узурпатора». Человечество живёт в эпоху больших конфликтов, которые уничтожают доверие к другим, порождают нищету, страдания и гибель невинных, лишают будущего детей. Этот «мрачный сценарий», по словам Папы Франциска, требует решительного дела восстановления, реконструкции: миру нужны мастеровые, строители мира, красоты и доверия.

В этом контексте Епископ Рима подчёркивает: нельзя полагаться на случай и пренебрегать планированием. Нужно уметь приводить в порядок идеи, вдохновение, инициативы, уважая темпы их реализации. Только в этом случае завершённое строение выдержит ураганы истории, а «знаки доверия станут показателем прочности всей структуры».

Святейший Отец приводит слова пророка Иеремии (17,7-8): «Благословен человек, который надеется на Господа и которого упование – Господь. Ибо он будет как дерево, посаженное при водах и пускающее корни свои у потока; <…> во время засухи оно не боится и не перестает приносить плод». Важно понять, на кого сегодня уповает человек, подчеркнул Папа, отметив, что пророк «указывает на ту грань, которая не позволяет стать рабом частных интересов, но даёт перспективу, преодолевающую ограничения и противоречия».

По словам Епископа Рима, именно встреча лежит в основе доверия, а увлечённость, – «искра, которая согревает сердца и побуждает людей раскрывать объятия другому». Культура встречи и доверия «превращает эгоизм в братство, безразличие в любовь, мечи в плуги, а копья в серпы», прокладывая пути мира.

В конце послания Папа Франциск благословляет участников встречи и призывает их – каждого в своей сфере – продвигать этот тип культуры, следуя примеру о. Адриано Винченти, идейного вдохновителя Фестиваля социальной доктрины Церкви.