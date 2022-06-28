Папа – неокатехуменату: будьте послушны Святому Духу (+ ФОТО)

27 июня Папа Франциск встретился на частной аудиенции в Зале Павла VI c тысячами представителей неокатехуменальных общин: они прибыли в Ватикан по случаю миссионерского мандата для 430 семей, которые отправятся свидетельствовать о Христе в 50 стран, в самые бедные и обмирщённые регионы. Сообщает русская служба Vatican News.

Члены Неокатехуменального пути приехали со всего мира: от России до Турции, от стран Балтии до Туниса, Камбоджи, Уганды и Кении. Многие из них принимали участие в X Всемирной встрече семей, проходившей на днях в Ватикане, где поделились опытом духовной жизни в неокатехуменате.

В начале аудиенции основатель движения Кико Аргуэльо тепло приветствовал Папу Франциска и сообщил, что Мадридская епархия официально открыла процесс беатификации соосновательницы Неокатехуменального пути Кармен Эрнандес, умершей в июле 2016 года. На встрече были представлены некоторые миссионерские семьи, начиная с участников missio ad gentes в Украине. «Они были вынуждены покинуть страну, – пояснил Кико Аргуэльо, – но хотели бы вернуться. Они сказали нам: там мы оставили очень многих братьев, которым мы нужны». Также Кико рассказал о семьях, призванных на миссию в Китай, которые из-за пандемии уже два года ждут возможности поехать в эту страну.

После чтения евангельского фрагмента о том, как Иисус посылает учеников на миссию, Святейший Отец отметил: «С того дня апостолы, ученики, народ – все шли вперёд с той же силой, которую дал им Иисус, с силой, исходящей от Святого Духа». Христиане шли, проповедовали Евангелие и крестили. Епископ Рима подчеркнул, что община, которая рождается из Таинства Крещения, свободна; это – «новая Церковь», и мы должны помочь ей развиваться, чтобы она могла идти своим путём. Такова история евангелизации, ибо все христиане исповедуют одну и ту же веру в воскресшего Христа, «но в соответствии с собственной культурой или культурой того места, где проповедовалась Благая весть».

Это мультикультурное достояние Евангелия, которое исходит от проповеди Иисуса Христа, отметил Папа, само становится культурой, «немного напоминающей историю Церкви», где много культур, но лишь одно Евангелие. В Церкви множество народов, но один и тот же Иисус Христос; есть много добрых начинаний, но один и тот же Дух. Поэтому «мы призваны идти с силой Святого Духа, неся Евангелие в своих сердцах и руках». Евангелие не может становиться частной собственностью: оно принадлежит Иисусу Христу, хотя и адаптируется к различным культурам.

Папа Франциск призвал неокатехуменальные общины к послушанию Святому Духу, посылающему их на миссию, к покорности Иисусу Христу в Его Церкви. «Нас всегда должна сопровождать духовность, побуждающая возвещать Иисуса Христа силой Святого Духа в Церкви и с Церковью».

В конце обращения Святейший Отец поблагодарил гостей за великодушное служение и призвал их всегда идти вперёд вместе с предстоятелями своих поместных Церквей, епископами, «не забывая о взгляде Иисуса, Который послал каждого на проповедь в послушании Церкви».

Церковное движение «Неокатехуменальный путь» возникло в 1960-х годах среди самых бедных жителей Мадрида и теперь охватывает более 110 стран на всех континентах.