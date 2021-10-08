35-й Межрелигиозный молебен о мире прошел на площади у римского Колизея

Вечером 7 октября Папа Франциск принял участие в заключительной церемонии молитвенной встречи о мире, организованной Общиной Святого Эгидия. Традиционный молебен, который в этом году проходил на площади рядом с Колизеем, возглавили Епископ Рима и Вселенский Патриарх Константинопольский Варфоломей I.

Приветствуя глав Церквей, политические власти и представителей мировых религий, Святейший Отец отметил, что молитва – это смиренная сила, которая дарует мир и обезоруживает сердца от ненависти: «Сегодня мы вместе мечтаем о народах-братьях и о будущем Земли». Стены древнего Колизея позади молитвенного собрания напоминают о страшных временах братоубийственных зрелищ, но и сегодня мы являемся свидетелями насилия и войн, «как будто это игра, за которой наблюдают издали, равнодушно полагая, что она никогда не коснется нас самих». В нынешнем глобализированном обществе, которое выставляет боль напоказ, но не имеет жалости, отметил Папа, необходимо возродить чувство сострадания и иметь смелость сопереживать другим, не позволяя сводить жизнь народов к игре между сильными мира сего. Человеческая жизнь не должна становиться заложником интересов немногих или сектантских и националистических страстей.

Война превращает жизнь человека в насмешку, людей уничтожает насилие, трагическая и всегда прибыльная торговля оружием, которая часто происходит в тени, питаясь подпольными денежными потоками. Святейший Отец подчеркнул, что «война – это провал политики и человечности, позорная капитуляция, поражение перед силами зла». Представители религий призваны быть голосом безгласных, простых и беззащитных людей, которые устали от насилия; быть поддержкой страдающих, защитниками жертв ненависти, – людей, отвергнутых на земле, но драгоценных перед Богом. Верующие обязаны искоренять ненависть из сердец и осуждать любые формы насилия. Современный мир, решительно заявил Папа, должен сложить оружие и сократить военные расходы ради гуманитарных нужд.

Чтобы народы стали братьями, к небесам должна непрестанно возноситься молитва, а на земле звучать одно слово: мир. Об этом мечтал святой Иоанн Павел II, который первым предложил религиям вместе молиться о мире в Ассизи в 1986 году. Папа Войтыла указал нам цель: «Мир ждёт своих пророков. Мир ждёт своих строителей», и с каждым годом путь миротворчества становится всё более опытным и зрелым; ради мира очень важно идти «друг с другом, и никогда – друг против друга». На этом пути, подчеркнул Папа, мы постоянно нуждаемся в очищении сердец. Мир – это прежде всего отношение сердца, которое рождается из справедливости, растёт в братстве и живёт в бескорыстии. Необходимо служить истине и решительно называть зло злом, даже когда оно совершается теми, кто исповедует ту же веру, что и мы. В каждой религиозной традиции, во имя мира, нужно противостоять фундаменталистскому соблазну делать брата врагом, подчеркнул Святейший Отец.

Мечта народов-братьев о мире сегодня сочетается с мечтой о будущем Земли. Это наш долг заботы о творении, о том общем доме, который мы оставим грядущим поколениям, и религии призваны внимать стонам матери-земли, страдающей от насилия. Папа Франциск привёл слова Патриарха Варфоломея о том, что «преступление против природы – это преступление против нас самих и грех против Бога».

По словам Святейшего Отца, пандемия COVID-19 показала, что мы не можем всегда оставаться здоровыми в больном мире: в последнее время очень многие заболели «забвением Бога, забвением своих братьев и сестёр». Это привело «к безудержному стремлению к индивидуальной самодостаточности», к ненасытной алчности, от чего наша земля покрылась ранами, а воздух наполнился токсичными веществами и оскудел на солидарность: «Мы излили загрязнение наших сердец на творение», однако молитва и действие могут изменить ход истории.

Наше стремление совпадает с мечтами многих молодых людей и людей доброй воли: дабы Земля стала домом, населённым народами-братьями; и религии призваны быть мирными хранителями этого общего дома творения, подчеркнул в конце речи Папа Франциск.

После выступления Епископа Рима участники встречи почтили минутой молчания жертв пандемии COVID-19, войн, терроризма и насилия, а затем вознесли воззвание о мире, которое прочитала молодая афганка Сабера Ахмади. В конце встречи Патриарх Варфоломей I призвал верующих приветствовать друг друга знаком мира.



Источник: Vatican News