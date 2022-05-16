Папа назвал основную роль университетов

Папа Франциск встретился с ректорами тринадцати государственных и частных университетов области Лацио, входящих в региональный университетский комитет. Передает русская служба Vatican News.

Обращаясь к гостям, Святейший Отец призвал не терять из виду горизонта мира, который можно построить «не иначе, как посредством критического подхода, свободы, здорового сопоставления взглядов и диалога». В университете нельзя пренебрегать готовностью слушать друг друга: должны быть услышаны студенты и преподаватели, необходимо прислушиваться также к социальным и институциональным реалиям как на местном, так и на глобальном уровне, — ведь у университета нет границ. Образовательный процесс в его стенах должен приводить к уважению: уважению самих себя, ближних, уважение к творению и к Творцу.

Говоря о предстоящем Юбилее 2025 года, Папа напомнил, что именно в юбилейный год – 1300-й – был основан первый римский университет Studium Urbis, воплотив в себе изначальную связь между Церковью и университетом, одним из самых ярких и старейших проявлений европейской культуры.