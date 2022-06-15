Папа назначил временным главой Мальтийского ордена канадца Джона Данлэпа

Папа Римский Франциск назначил местоблюстителем Мальтийского ордена канадского юриста Джона Данлэпа, который будет возглавлять древнейший религиозный орден до проведения выборов нового великого магистра. Как указывается в заявлении пресс-службы ордена, решение понтифика позволит ордену завершить реформу и «вернуться к штатному управлению».

Корреспонденту ТАСС сообщили в ордене, что сейчас сложно предвидеть, когда будут объявлены новые выборы. На них может быть определен как новый великий магистр, который избирается на пожизненный срок, так и местоблюститель сроком на год.

На прошлой неделе скоропостижно скончался местоблюститель великого магистра фра Марко Луццаго. В ноябре 2020 года он стал местоблюстителем после смерти великого магистра Джакомо Далла Торре дель Темпьо ди Сангвинетто несколькими месяцами ранее. Он в свою очередь сменил во главе ордена фра Мэтью Фестинга, вынужденного подать в отставку после внутреннего институционного кризиса. Фестинг также недавно умер.

Именно институционный кризис ордена, напрямую не подчиняющегося Папе Римскому, привел к необходимости реформы его конституции. Тогда же понтифик назначил своего делегата в орден, которым сейчас является кардинал Сильвано Томази. Прецеденты папских назначений уже были, но это не общепринятая практика для независимого религиозного ордена с собственным уставом.

Фра Джон Т. Данлэп родился в Оттаве (Канада) в 1957 году. Обучался в Европе и Канаде: после учебы в Университете Ниццы он окончил Оттавский университет, а затем получил степень доктора юридических наук в Университете Западного Онтарио. Университет Джона Кэбота в Риме присвоил ему звание почетного доктора государственной службы. Джон Данлэп является одним из ведущих адвокатов, в том числе в США, специализируется на миграционных вопросах. Всемирно известный юрист, он с 1997 года является юрисконсультом Постоянной миссии наблюдателя Св. Престола при Организации Объединенных Наций. В 1996 году был принят в орден, а в 2004 году принёс временные обеты Рыцаря Справедливости.

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Мальтийский орден (Суверенный военный гостеприимный орден Святого Иоанна, Иерусалима, Родоса и Мальты) был основан в Иерусалиме в XI веке и приобрел значимость после признания его в 1113 году Папой Римским Пасхалием II. Изначально назначением ордена было оказание помощи больным и нуждающимся, поэтому еще в Иерусалиме им был основан госпиталь и приемный дом для паломников. Затем госпитали ордена появились сначала на Родосе, а потом на Мальте, где орден базировался до 1798 года. В 1834 году его постоянная штаб-квартира переместилась в Рим.

В орден входят 13,5 тыс. рыцарей. Его основной деятельностью остается благотворительность, в основном в области оказания медицинской и гуманитарной помощи. Мальтийский орден является субъектом международного права и обладает суверенитетом, он имеет дипломатические отношения более чем со 100 странами, включая Россию, и входит на правах наблюдателя в 80 международных организаций. Будучи религиозным католическим орденом, он связан с Ватиканом, хотя и не подчиняется напрямую Папе Римскому.