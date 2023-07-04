Папа назначил своего соотечественника новым префектом Департамента вероучения

1 июля Святейший Отец назначил аргентинского архиепископа Фернандеса префектом Департамента вероучения. Иерарх сменит на этом посту 79-летнего кардинала Ладария Феррера, который возглавлял ватиканское ведомство с 2017 года, сообщает Vatican News.

Папа Франциск поблагодарил кардинала Луиса Франсиско Ладариа Феррера в связи с завершением его полномочий в качестве префекта Департамента вероучения и президента Папской библейской комиссии и Международной богословской комиссии.

Епископ Рима назначил на эти должности архиепископа Виктора Мануэля Фернандеса, главу аргентинской архиепархии Ла-Плата, который приступит к исполнению новых обязанностей в середине сентября 2023 года.

Архиепископ Виктор Мануэль Фернандес родился в 1962 году в провинции Кордова и был деканом Католического университета Аргентины. В 2017 году прелат был назначен президентом Епископской комиссии по вере и культуре при аргентинском епископате, а в июне 2018 года – архиепископом Ла-Платы.