Папа назначил чрезвычайного комиссара для Caritas Internationalis

22 ноября Папа Франциск подписал декрет в отношении международного фонда «Каритас», призванного «помогать Святейшему Отцу и епископам в их служении самым бедным и нуждающимся в свете Евангелия и учительства Католической Церкви»: будет пересмотрена нормативная база фонда, а его управлением временно займётся чрезвычайный комиссар, передает русская служба Vatican News.

Документ Епископа Рима стал ответом на расследование, проведённое Департаментом служения целостному человеческому развитию, с целью улучшить эффективность миссии Caritas Internationalis – координацию 162 поместных отделений фонда. Декрет Святейшего Отца упраздняет с 22 ноября все высшие должности международного фонда «Каристас»: президента, вице-президентов, генерального секретаря, членов представительного и исполнительного совета, казначея и духовного ассистента.

Полномочия по управлению благотворительной организацией возлагаются на чрезвычайного комиссара Пьера Франческо Пинелли, которому будут помогать Мария Ампаро Алонсо Эскобар и отец-иезуит Мануэль Моружао – с целью личного и духовного сопровождения сотрудников. Задача руководства будет заключаться в обновлении Устава и Регламента Caritas Internationalis «ради большей функциональности и эффективности» с учётом следующей генеральной ассамблеи, запланированной на май 2023 года. В этой последней задаче, уточняется в декрете, помощником чрезвычайного комиссара станет кардинал Луис Антонио Тагле, «который будет уделять особое внимание отношениям с поместными Церквами и организациями-членами Caritas Internationalis».

В силу декрета чрезвычайный комиссар «будет действовать в согласии с Департаментом служения целостному человеческому развитию». Названный департамент, в соответствии с полномочиями, полученными посредством апостольской конституции Praedicate Evangelium, назначил независимую комиссию для расследования проблем, имевших место в работе Caritas Intermationalis. Были выявлены, как сообщается в коммюнике департамента, пробелы в управлении, имевшие негативные последствия для «командного духа и нравственности персонала». Уточняется, что речь идет не о ненадлежащем управлении финансами или о «поведении сексуального характера», но о проблемах в отношении «трудового благополучия» и соответствия работы в структурах организации с католическими ценностями достоинства каждого человека, что и было основным предметом расследования, говорится в сообщении Департамента служения целостному развитию человека.