Папа навестил украинских детей в больнице «Бамбино Джезу» (ФОТО)

19 марта Святейший Отец посетил больницу «Бамбино Джезу» и навестил детей, прибывших в последнее время с Украины, сообщает русская служба Vatican News.

В настоящий момент в различных отделениях ватиканской больницы находятся 19 украинских детей; всего здесь проходили или проходят лечение 50 маленьких пациентов с Украины, преимущественно с онкологическими, неврологическими и другими заболеваниями. В последние дни в больницу были также госпитализированы девочки с тяжелыми ранениями от взрывов.

Папа приветствовал каждого из украинских детей. Во время визита в «Бамбино Джезу» его сопровождала президент этого научно-исследовательского клинического центра Мариелла Энок.