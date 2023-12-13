Папа направил делегата в Индию для решения литургического спора

11 декабря Папа Франциск принял на частной аудиенции в Ватикане монсеньора Цирила Василя, который на следующий день отправился в индийский штат Керала для решения серьёзного конфликта в архиепархии Эрнакулама и Ангамали. Сообщает русская служба Vatican News.

Монсеньор Василь, бывший ректор Папского Восточного института в Риме, ныне архиепископ Кошице в Словакии для католиков византийского обряда, уже посещал Кералу в августе этого года. Его визит должен был положить конец спорам и насилию, возникшим в результате решения Синода Сиро-малабарской Церкви о единой форме совершения Святой Мессы.

В этой древней восточной католической Церкви, второй по величине после украинской, дискуссия ведётся уже много десятилетий – с тех пор, как литургия частично приблизилась к западной (лицом к прихожанам). В 1934 году Папа Римский Пий XI призвал вернуться к традиционному, восточному обряду; в 1980-х годах были опубликованы новые тексты для Святой Курбаны, Мессы сиро-малабарского обряда, и с тех пор возникли проблемы. В 2021 году Синод поместной Церкви нашёл компромиссное решение, согласно которому Литургия Слова и заключительная часть богослужения должны совершаться пресвитером лицом к народу, а центральная часть – Евхаристическая литургия – лицом к алтарю. Постановление Синода было одобрено Святейшим Престолом и принято 34 поместными епархиями, за исключением крупнейшей архиепархии Эрнакулама и Ангамали.

В августе миссия посланника Святейшего Престола не увенчалась успехом: монсеньор Цирил Василь даже подвергся нападениям со стороны некоторых верующих, которые бросали в него предметы и сожгли фотографии кардиналов Леонардо Сандри и Джорджа Аленчерри.

Ситуация в этой древней индийской Церкви достигла такой степени обострения, что Папа Франциск решил записать личное видеообращение, дабы развеять любые сомнения относительно своей позиции по данному вопросу. В послании от 7 декабря Епископ Рима призвал сиро-малабарских верующих и священников прекратить разделения и насилие, «не превращаться в секту» и не заставлять его налагать канонические прещения.