На общей аудиенции Папа напомнил о своём паломничестве в Ченстохову (+ ФОТО)

25 августа, в конце общей аудиенции в ватиканском Зале Павла VI, Папа упомянул о своём апостольском визите в Польшу, во время которого он посетил богородичное святилище в Ченстохове. Передает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

Обращаясь к польским паломникам, Епископ Рима сказал:

«Дорогие братья и сёстры, завтра (26 августа) в Польше будет отмечаться праздник Пресвятой Богородицы Ченстоховской, почитаемой в святилище Ясна Гура. Пять лет назад я тоже имел возможность помолиться перед её чёрным ликом вместе с молодёжью и вверить ей Церковь в Польше и во всём мире, – отметил Святейший Отец. – Пусть её материнская защита будет источником мира и всякого блага для вас, для ваших семей и для всех поляков. Я благословляю вас от всего сердца».

Папа Франциск приветствовал участников Паралимпийских игр, которые начались в Токио. Поблагодарив спортсменов за свидетельство надежды и мужества, Епископ Рима отметил, что паралимпийские атлеты дают пример того, как занятия спортом помогают преодолевать трудности, которые кажутся непреодолимыми.

Приветствуя группу паломников из Монтегалло – итальянского городка, где пять лет назад произошло мощное землетрясение, Святейший Отец обратился также к общинам Центральной Италии из областей Аккумоли и Аматриче, которые особенно пострадали от землетрясений, призвав их продолжать принимать вызов «возрождения» при поддержке различных организаций и не теряя силы духа двигаться вперёд.

В конце встречи в Зале Павла VI Епископ Рима пожелал всем присутствующим, чтобы в их сердцах росло желание укреплять дружбу с Иисусом и постоянно находить в Нём покой и христианскую надежду.