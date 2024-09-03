Папа начал визит в страны Юго-Восточной Азии и Океании

2 сентября Святейший Отец начал 45-й международный апостольский визит, который продлится до 13 сентября. В рамках этой самой длительной поездки своего понтификата он посетит Индонезию, Папуа – Новую Гвинею, Тимор-Лешти и Сингапур, сообщает Vatican News.

В 17 часов 32 минуты самолет с Папой Франциском на борту вылетел из римского аэропорта Фьюмичино и взял курс на Джакарту. Полёт займёт около 13 часов, и 3 сентября в 11 часов 30 минут по местному времени Святейший Отец прибудет в международный аэропорт столицы Индонезии, где состоится официальный приём.

По традиции, перед отъездом Папа встретился в Доме Святой Марфы с пятнадцатью бездомными, которых сопровождал апостольский элемозинарий кардинал Конрад Краевский, сообщает Зал печати Святейшего Престола.

Накануне поездки, утром 1 сентября, Епископ Рима посетил базилику Санта-Мария-Маджоре, где помолился перед чудотворной иконой Божьей Матери Salus Populi Romani, вверив предстоящее паломничество её небесному покрову. В то же день, по случаю воскресной молитвы «Ангел Господень» на площади Святого Петра, Папа сообщил паломникам: «Завтра я отправлюсь в апостольскую поездку по некоторым странам Азии и Океании. Пожалуйста, помолитесь о плодах этого путешествия!»