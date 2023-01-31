Начался Апостольский визит Папы Франциска в ДРК и Южный Судан (+ ФОТО)

31 января Папа Франциск начал 40 международный апостольский визит, «экуменическое паломничество мира и примирения»: в 8 часов 29 минут самолёт Airbus A350 авиакомпании ITA со Святейшим Отцом на борту вылетел из римского аэропорта Фьюмичино и взял курс на Киншасу. Епископ Рима посетит Демократическую Республику Конго, а 3 февраля – Южный Судан, где пробудет до 5 февраля. Сообщает русская служба Vatican News.

Накануне поездки, вечером 30 января, Святейший Отец вверил свой африканский визит Пресвятой Богородице в римской базилике Санта-Мария-Маджоре, помолившись перед чудотворной иконой Матери Христа Salus Populi Romani. В день вылета, перед тем как покинуть Дом Святой Марфы и отправиться в аэропорт, Папа встретился с десятком мигрантов и беженцев из Демократической Республики Конго и Южного Судана, которым помогает итальянский благотворительный центр Astalli. На встрече присутствовал префект Департамента милосердия кардинал Конрад Краевский.

По прибытии в аэропорт Фьюмичино автомобиль Святейшего Отца ненадолго остановился возле памятника «Павшим из Кинду» – 13 итальянским летчикам, погибшим в Конго 11 ноября 1961 года. Жертвам всех гуманитарных и миротворческих миссий Папа Франциск посвятил молитву, а затем направился к самолёту.

Полёт продлится 6 часов 50 минут: в 15 часов Святейший Отец прибудет в международный аэропорт Киншасы, где его встретят апостольский нунций монсеньор Этторе Балестреро и премьер-министр страны. Вечером состоится встреча с президентом страны Феликсом Чисекеди Чиломбо, представителями властей, гражданского общества и дипломатического корпуса.