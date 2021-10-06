Папа на встрече с религиозными лидерами в Ватикане: защита общего дома требует неотложных действий

4 октября Папа Франциск встретился в Ватикане с религиозными лидерами и учёными из разных стран мира: в преддверии 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-26) участники встречи подписали Совместное обращение, в котором призывают международное сообщество к неотложным мерам по защите и исцелению общего дома.

Подробности сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

В подписанном документе звучит призыв как можно скорее достичь нулевого уровня выброса парниковых газов, а также профинансировать сокращение этих выбросов в беднейших странах: «Все правительства должны принять курс на ограничение роста среднемировой температуры до 1,5°C сверх доиндустриальных уровней».

Наши вероисповедания и духовность, отмечается в Обращении, учат долгу заботы о человеческой семье и окружающей среде. Участники встречи, среди которых были верховный имам Аль-Азхара Ахмад Аль-Тайиб и Патриарх Константинопольский Варфоломей I, приняли обязательство умножить усилия, чтобы изменить отношение к Земле и к другим людям со стороны членов их религиозных традиций, продвигать в своих образовательных и культурных учреждениях целостное экологическое воспитание, активно участвовать в общественном обсуждении экологических проблем, а также привлекать свои институты к созданию устойчивых и справедливых общин.

В обращении к участникам ватиканской встречи Папа Франциск предложил ключевые концепции для этого сотрудничества: взаимозависимость и взаимодействие, энергия любви и призвание к уважению.

По словам Епископа Рима, каждое существо на земле зависит от других, согласно закону, вложенному Богом на благо всего творения. Признание такой взаимосвязи означает не только осознание вредных последствий наших безответственных действий, но и определение новых, эффективных моделей поведения и решений.

Неотложное изменение курса должно также подпитываться верой, духовностью и «движущей силой любви», не имеющей культурных, политических и социальных границ: именно любовь побуждает людей действовать в пользу самых слабых и отверженных, противостоять пагубной «культуре отбросов», которая стоит у истоков конфликтов, алчности, безразличия, несправедливости и насилия. Эти же «семена конфликта» и разрыв союза между человеком и природой наносят серьёзные раны окружающей среде, что приводит к изменению климата, опустыниванию, загрязнению, потере биоразнообразия.

Нашим общим ответом должно стать уважение к творению, к ближнему, к себе и к Творцу. Взаимное уважение также позволяет вере и науке вести между собой эффективный диалог, ориентированный на заботу о природе, защиту бедных, продвижение братства.

По словам Святейшего Отца, именно взаимное уважение должно стать важнейшей характеристикой общего пути, который приведёт к предстоящей конференции об изменении климата COP26. Наша планета остро нуждается в эффективных ответах на беспрецедентный экологический кризис и кризис ценностей в обществе, и эти ответы должны подарить конкретную надежду для будущих поколений.