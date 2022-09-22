Папа — норбертанцам: идолопоклонство деньгам уводит от нашего истинного призвания

22 сентября Папа Франциск принял на частной аудиенции делегатов Ордена премонстрантов (OPraem) по случаю 900-й годовщины аббатства Премонтре, в котором сформировалась их первая община, передает русская служба Vatican News.

Обращаясь к монашествующим, Епископ Рима напомнил о богатой истории ордена, основанного св. Норбертом Ксантенским на севере Франции: его миссионерская харизма проявлялась в общинах, привязанных к конкретному месту.

Присутствие сестёр или братьев «подобно светящемуся маяку в окружающем пространстве», отметил Папа, подчеркнув, что литургическая жизнь в совместной молитве и Евхаристии «лежит в основе духовности регулярных каноников, и в ней участвует весь Народ Божий».

Развитие апостольской миссии норбертанцев, по словам Папы, – «это история мужества и самоотречения из любви». Быть орденом означает, что федеративные общины, сохраняя свою идентичность, «должны культивировать братский интерес ко всем другим общинам»: для премонстрантов «это способ осуществления вселенскости Церкви» и выражения харизмы, присущей ордену. Их миссионерское стремление должно «исходить из Евангелия и конкретных нужд людей», воплощаясь в конкретные решения в социальной, экономической и культурной сферах.

Однако «экономическая деятельность никогда не является самоцелью, но направлена на достижение духовной цели». Когда же забота о финансах берёт верх, орден «забывает о людях и о словах Иисуса, что ‘нельзя служить двум господам’» – Богу и богатству, подчеркнул Папа и предостерёг монашествующих от идолопоклонства деньгам, ибо «проникая через карман, лукавый обычно уводит нас от нашего истинного призвания».

Святейший Отец отметил важность внимания монастырей к окружающей среде и населяющим её людям, что «создает условия для эффективного душепопечения и убедительного благовестия». Норбертанцы призваны заботиться о бедных, отверженных, о тех, кто нуждается в интеграции в общество, подчеркнул Папа, напоминая о призвании монашествующих «быть Телом Христовым, а в Нём – домашним очагом единства, у которого могут согреться многие»:

«Пусть материнское присутствие Пресвятой Марии Девы направляет вас на пути веры и заботливого милосердия».