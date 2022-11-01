Папа встретился с координационной группой по подготовке Восьмисотлетнего юбилея францисканства (+ ФОТО)

Папа Франциск встретился с членами Церковной координационной группы по подготовке Восьмисотлетнего францисканского юбилея, который будет отмечаться в течение трех лет – с 2023 по 2026 год. Передает русская служба Vatican News.

Святейший Отец отметил, что, выбирая себе имя Франциск, он знал, что речь идет о «популярном, но во многом непонятом» святом:

«Франциск – это человек мира, человек бедности, человек, любящий и прославляющий творение; но где корень, где источник всего этого? Это Иисус Христос! Источник всего этого опыта – вера. Франциск получил ее в дар перед Распятием, и распятый и воскресший Господь открыл ему смысл жизни и человеческого страдания».

Францисканский юбилей не превратится в формальность, если он будет «сочетать подражание Христу с любовью к бедным», сказал далее Папа и пояснил смысл основных этапов духовного паломничества, приуроченного к восьмисотлетию францисканства. Первый этап этого паломничества – Фонтеколомбо близ города Риети, где Франциск в 1223 году написал устав для братьев, и Греччо, место первых рождественских яслей святого Франциска: этот этап будет приглашением вновь открыть воплощение Иисуса Христа как Божьего пути; второй этап – Ла Верна, где святой Франциск получил, по выражению Данте, «последнюю печать» стигматов, уподобившись распятому Христу и обретя способность проникать внутрь человеческой истории, радикально отмеченной болью и страданием. Наконец, последний этап – Ассизи, где в 1226 году произошел переход святого Франциска от жизни земной к жизни вечной. Этот этап раскрывает сущность христианства – надежду на вечную жизнь, пояснил Папа.

Восемь веков спустя святой Франциск по-прежнему остается загадкой, констатировал Св. Отец, и все еще актуален вопрос, заданный ему фра Массео: «Почему весь мир следует за тобой? Почему все люди желают видеть тебя, слышать тебя и повиноваться твоим словам?». Чтобы найти ответ на этот вопрос, нужны три вещи, подчеркнул Папа. Во-первых, нужно прислушаться, как однажды Франциск возле Распятия прислушался к голосу Иисуса: «Иди и отстрой дом Мой». Что же это за дом? Речь идет не только о здании из камня, но о «вкладе в жизнь Церкви; о том, чтобы стать на служение Церкви, любя ее и трудясь ради того, чтобы в ней все больше отражался лик Христов».

Во-вторых, продолжил Папа, нужно отправиться в путь, подобно Франциску, который всегда был странником, был рядом с людьми, «обнулив» дистанцию между Церковью и народом. Способность выходить навстречу, а не «ждать у порога», должна стать стилем жизни христианской общины. Наконец, чтобы понять притягательность Франциска, нужно благовествовать до самых окраин: «Все нуждаются в справедливости, но также и в вере», — пояснил Святейший Отец, пожелав гостям «во всей полноте» прожить восьмисотлетний юбилей францисканства.