Папа на встрече с делегатами ANCE: рабочие – это люди, а не цифры

20 января Папа Франциск принял на частной аудиенции в Ватикане делегатов Итальянской ассоциации строительных предприятий (ANCE) по случаю 75-летия со дня её основания, сообщает Vatican News.

Напомнив об истории этой крупнейшей национальной организации, Епископ Рима поделился с гостями некоторыми евангельскими наставлениями, которые могут помочь им в работе, а именно – христианской интерпретацией ценностей: конкуренции и прозрачности, ответственности и устойчивости, этики, законности и безопасности.

В Евангелии, отметил Святейший Отец, Христос неоднократно использует метафору строительства для передачи Своих посланий; Господь разоблачает лицемерное и ленивое поведение тех, кто только говорит, ничего не делая. «Проявляя мудрость инженера-строителя, Он сравнивает шарлатанов с теми, кто строит дома на песке без фундамента» и хвалит мудрость строителя, который кладёт основание дома на прочном камне. В проповеди Христа, отметил Папа, «верующий – это человек, который не только выглядит христианином, но и на самом деле поступает по-христиански». Именно такая «оперативная слаженность» позволяет «созидать самого себя не только в обычные времена, но и в самые трудные моменты». Если вера сопровождается добрыми делами, она укрепляет верующего и делает его способным противостоять любой непогоде, подчеркнул Папа Франциск и призвал ежедневно оберегать и хранить основные христианские ценности, которые вдохновляют членов итальянской строительной ассоциации.

Святейший Отец отметил, что конкуренция должна быть стимулом для более эффективной работы, а не стремлением к доминированию и исключению других, и на этом пути «крайне важна прозрачность в принятии решений и экономическом выборе». Это помогает избежать недобросовестной конкуренции в экономической и трудовой сферах, которая нередко означает потерю рабочих мест, поддержку нелегального или низкооплачиваемого труда, что приводит к поощрению коррупции, растущей в омуте незаконности и несправедливости.

Следующими важными ценностями, подчеркнул Папа, являются ответственность и устойчивость: в строительном секторе важно использовать материалы, обеспечивающие безопасность людей, избегать злоупотреблений окружающей средой, вносить ответственный вклад в «устойчивость труда». Устойчивость связана с красотой городских пространств и человеческим поведением, отметил Святейший Отец, процитировав свою энциклику Laudato si’: «Те, кто проектирует здания, микрорайоны, общественные места и города, нуждаются во вкладе разных дисциплин, позволяющих понимать процессы, символизм и поведение людей. Недостаточно стремления к красоте в проекте, поскольку намного ценнее служить иному типу красоты: качеству жизни людей, их гармонии с окружающей средой, встрече и взаимной помощи. Поэтому так важно, чтобы точка зрения местных жителей всегда учитывалась при анализе урбанистического планирования» (п. 150). Епископ Рима пожелал итальянским строителям, чтобы их работа помогала общинам «укреплять узы солидарности, сотрудничества и взаимопомощи».

Папа Франциск Франциск говорил о важности таких ценностей, как этика, законность и безопасность, отметив, что в прошлом году в Италии на рабочих местах погибло очень много людей, в том числе на строительных площадках: «Это не цифры, а люди», и на эти трагедии нельзя закрывать глаза. Также нельзя рассматривать безопасность на работе в перспективе затрат, потому что подлинным богатством являются люди: без них нет ни трудовых коллективов, ни бизнеса, ни экономики. Епископ Рима напомнил о грустном примере строительства Вавилонской башни: когда с лесов падал кирпич, ответственного наказывали, но когда на землю падал строитель, на это не обращали особого внимания:

«Безопасность на рабочем месте означает защиту человеческих ресурсов, которые бесценны в глазах Бога и в глазах настоящего предпринимателя. По этой причине законность должна рассматриваться как защита наивысшего достояния, которым являются люди. Безопасный труд позволяет каждому проявить себя с лучшей стороны, зарабатывая на хлеб насущный. Чем больше мы заботимся о достоинстве труда, тем больше уверенности в том, что качество и красота выполняемой работы будут лишь возрастать».

В конце встречи Папа Франциск вверил делегатов Итальянской ассоциации строительных предприятий заступничеству святого Иосифа, небесного покровителя тружеников, преподал им апостольское благословение и попросил молиться о нём самом.