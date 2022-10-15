Папа на встрече с членами Папского института зарубежных миссий: церковные СМИ – «голос безгласных»

13 октября Папа Франциск встретился на частной аудиенции в Ватикане VI с членами Папского института зарубежных миссий (PIME) по случаю 150-летия журнала этого института «Мир и миссия» (Mondo e Missione). Передает русская служба Vatican News.

Святейший Отец тепло приветствовал гостей и сотрудников журнала: это церковное СМИ, по словам Папы, «поражает актуальностью, современностью, горизонтом инициативы, которая с самого начала выражает и продвигает ‘исходящую’ Церковь». Журнал был создан в ответ на нужды Народа Божия: многие хотели прочитать рассказы героических миссионеров, почувствовать близость к ним и их самоотверженным трудам, сопровождать дело благовестия своей молитвой. Читатели хотели охватить страны и культуры широким христианским взглядом, с уважением и внимательностью к «семенам истины и добра, разбросанным по всему миру», напомнил Папа. Уже 150 лет назад пионеры церковной коммуникации понимали важность информирования о далёких странах евангелизации, о встрече Благой вести с поместными общинами. Письма и летописи миссионеров точно отображали контекст и жизнь людей, с которыми они вступали в контакт, и до сих пор репортажи и свидетельства являются характерной чертой журнала, который приближает географические и экзистенциальные окраины, показывает красоту и богатство различий, а также проливает свет на множество ситуаций несправедливости и тяжёлого неравенства.

«Быть голосом безгласных – первоочередная задача журнала, как и других инициатив Папского института зарубежных миссий в сфере коммуникации», – подчеркнул Папа, отмечая также многостороннюю деятельность агентства AsiaNews: оно всегда предано тем, кто «молча и упорно строит на местах другой мир, прокладывая пути солидарности и примирения в контекстах, отмеченных кризисом или насилием». AsiaNews тоже находится «на стороне тех, кто не имеет права говорить или быть услышанным, беднейших, угнетённых меньшинств и – особенно – жертв забытых войн»:

«Сегодня мы все справедливо обеспокоены войной здесь, у дверей Европы и в самой Европе, но войны идут уже долгое время: более десяти лет в Сирии; подумаем о Йемене, о Мьянме, об Африке. Но они не задерживаются в памяти, ибо не являются частью культурной Европы. Забытые войны – это позорное беспамятство».

Со свой стороны, отметил Святейший Отец, журнал «Мир и миссия» имеет специфическую, характерную задачу: помочь осознать читателям центральную роль евангелизации мира.

«Если христианские общины будут смотреть только на самих себя, если утратят смелость выходить и нести слово Иисуса всем, то в конечном итоге они вымрут. Нужно показать, что – встречаясь с разными народами и культурами – Евангелие каждый день приходит к нам заново в своей новизне и свежести, создаёт диалог и дружбу с теми, кто исповедует другие религии и признаёт себя детьми единого Отца».

По словам Епископа Рима, на окраинах «миссионеры часто обнаруживали, что Святой Дух прибыл раньше них»; подобно ученикам Иисуса, посланным по двое на проповедь среди бедных и малых мира сего, миссионеры часто встречают радость и новую жизнь, которую способно породить Евангелие, «и такой опыт нельзя держать при себе». В этом смысле становится всё более важным предоставлять слово молодым и растущим Церквам и общинам, которые сегодня выражают новую и многообещающую динамику, послушную Святому Духу.

В мире, к сожалению, отмеченном множеством ран, миссионерский журнал Папского института наделяет «голосом надежду, которую встреча с Христом сеет в жизни людей и народов». Католическое СМИ призвано «рассказать всем, что лучший мир возможен, когда, следуя за Иисусом, мы учимся протягивать руку помощи каждому брату и сестре». Святейший Отец поблагодарил сотрудников «Мира и миссии» за важное служение и призвал оставаться верными своим корням, внимательными к знамениям времени и открытыми для Божьего будущего.

В конце аудиенции Папа Франциск от всего сердца преподал журналистам и читателям «Мира и миссии» апостольское благословение и попросил молиться о нём самом.