Папа на встрече с членами Международной богословской комиссии призвал теологов к открытости (+ ВИДЕО)

В четверг 24 ноября Папа Франциск принял на частной аудиенции в Ватикане членов Международной богословской комиссии, созданной Павлом VI в 1969 году для изучения доктринальных вопросов особой важности. Передает русская служба Vatican News.

Святейший Отец выразил признательность теологам за их плодотворное полувековое служение и отметил, что учительство Второго Ватиканского собора является верным компасом на пути Церкви, составляющей во Христе таинство «глубокого единения с Богом и единства всего рода человеческого» (Lumen Gentium 1). Епископ Рима указал гостям на три направления, по которым следует двигаться богословию в этот непростой исторический момент, «момент трудный, но для духовного взора наполненный обетованием и надеждой, которые проистекают из Пасхи распятого и воскресшего Господа».

Первым ориентиром является «креативная верность Традиции». Речь идёт о богословском служении в духе открытости, внимательном к Слову Божьему, сознанию веры Народа Божьего, Учительству и харизмам, различению знаков времени. Всё это, при содействии Святого Духа, благоприятствует прогрессу апостольского Предания. Традиция подобна «живой реке, в которой всегда присутствуют истоки», подчеркнул Папа, цитируя своего предшественника Бенедикта XVI. Традиция либо растёт, либо увядает: она – залог будущего, а не музейный экспонат, отметил Святейший Отец, назвав традиционализм примером закрытости, «мёртвой верой живых». Необходимо также остерегаться соблазна идти вспять (indietrismo), то есть следовать традиции ради собственной безопасности, что не ведёт ни к какому росту и развитию.

Вторая рекомендация касается открытости различным дисциплинам через консультации экспертов, в том числе некатоликов, как это предусмотрено Уставом комиссии (п. 10). Папа Франциск подчеркнул принцип междисциплинарности – не столько в его «слабой» форме в качестве подхода, способствующего лучшему пониманию объекта исследования с нескольких точек зрения, сколько в его «сильной» форме трансдисциплинарности, то есть интеграции «всех знаний в пространстве Света и Жизни, предлагаемых Мудростью, исходящей из Откровения Бога».

Третий принцип, по словам Епископа Рима, – это коллегиальность. «Она приобретает особую злободневность и может предложить конкретный вклад в контексте синодального пути, на который созван весь Народ Божий». Этот тезис подчёркивается в документе «Синодальность в жизни и миссии Церкви»: «Как и любое другое христианское призвание, служение богослова, помимо личного, является общинным и коллегиальным». Поэтому церковная синодальность обязывает теологов слушать, вести диалог, распознавать и объединять различные мнения.

Святейший Отец призвал членов Международной богословской комиссии к открытости Святому Духу в их важных трудах: «Темы, доверенные вашему вниманию и опыту, имеют огромное значение на этом новом этапе возвещения Евангелия». Богословы должны «полностью перенять взгляд ученика», который со всё новым изумлением осознает, что «Христос – в откровении тайны Отца и Его любви – полностью являет человека самому человеку и открывает ему его высочайшее призвание» (Gaudium et spes 22). Таким образом Господь учит, что «основной закон человеческого совершенства – а, следовательно, и преобразования мира, – есть новая заповедь любви» (там же, 38).

В конце встречи Папа Франциск ещё раз поблагодарил богословов за их ценное служение и предложил увеличить в Международной богословской комиссии число женщин: «Не потому, что они в моде, но потому, что они мыслят иначе, чем мужчины, и придают богословию глубину и вкус».

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