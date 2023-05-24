Папа на общей аудиенции в среду: каждый христианин является миссионером

Утром 24 мая на площади Святого Петра Папа Франциск продолжил цикл катехизических наставлений об апостольском рвении выдающихся свидетелей Евангелия – святых, в частности о жизни мученика и первого корейского священника, св. Андрея Ким Тэгона (1821-1846). Передает русская служба Vatican News.

Двести лет назад Корея была ареной крайне жестоких гонений на христиан: «вера в Иисуса Христа означала готовность свидетельствовать даже до смерти», отметил Епископ Рима, остановившись на двух аспектах жизни св. Андрея.

Во-первых, из-за угрожающих опасностей он беседовал с христианами тайно и всегда в присутствии других. Чтобы определить христианскую принадлежность собеседника, святой общался с помощью заранее условленных знаков, задавая вполголоса короткий вопрос: «Ты ученик Иисуса?». Таким образом, отметил Папа, для Андрея Кима ученичество в школе Иисуса всецело характеризировало личность христианина.

«Действительно, быть учеником Господа означает следовать за Ним, идти Его путём. Христианин по своей природе является миссионером и свидетелем Иисуса. Каждая христианская община получает эту идентичность от Святого Духа, как и вся Церковь со дня Пятидесятницы (см. Ad gentes 2). От полученного Святого Духа рождается евангелизаторский порыв, ревность благовестия. <…> Она постоянно, даже если всё вокруг неблагоприятно, более того, тогда она становится ещё более ценной. Св. Андрей Ким и другие корейские верующие показали, что свидетельство о Евангелии во времена гонений может принести много духовных плодов».

Папа Франциск отметил ещё один аспект жизни корейского мученика: будучи семинаристом, св. Андрей тайно принимал заграничных священников-миссионеров, что было строго запрещено в Корее той эпохи. Однажды во время одной из таких миссий он очень долго шёл по снегу. Истощённый и голодный, он упал, рискуя потерять сознание и замёрзнуть, но вдруг услышал голос: «Вставай, иди!». Поднявшись на ноги, он увидел «тень кого-то, кто вёл его».

Святейший Отец подчеркнул, что этот опыт корейского миссионера помогает нам осознать важнейший аспект апостольского рвения: мужество подняться на ноги после падения.

«Какой бы сложной ни была ситуация, как бы ни казалось, что в ней нет места для евангельской вести, нельзя сдаваться и отказываться от самого главного в нашей христианской жизни, а именно от евангелизации», – сказал в конце катехизического наставления Папа Франциск.