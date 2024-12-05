Папа на общей аудиенции 4 декабря: благовестие начинается со Святого Духа (+ ФОТО)

В среду 4 декабря, на общей аудиенции на площади Св. Петра, Папа Франциск встретился с тысячами паломников и посвятил катехизическое наставление роли Святого Духа в деле благовестия: церковная проповедь, лишённая Святого Духа, превращается в бесплодную риторику. Передает русская служба Vatican News.

Ссылаясь на Первое послание св. Петра, где апостолы названы теми, кто благовествовал Духом Святым (см. 1 Петр 1,12), Епископ Рима отметил два ключевых элемента христианской проповеди: её содержание — Благую весть — и её «средство» – Святого Духа, Который оживляет возвещаемое слово.

«Евангелие» обозначает не только четыре новозаветных книги, но всю радостную весть о славном воскресении Христа – «силу Божью ко спасению всякому верующему» (Рим 1,16). После Пасхи это слово охватывает целиком путь спасения, который Христос прошёл ради человечества. Поэтому проповедь должна начинаться с главного: провозглашения спасительной пасхальной тайны Христа; в противном случае возникает опасность поставить закон выше благодати, а дела – выше веры.

Особое внимание Епископ Рима уделил керигме – первоначальному провозглашению Евангелия, которое должно оставаться неизменным центром катехизации. «Нет ничего более прочного, глубокого, надежного, последовательного и мудрого, чем это провозглашение», – напомнил Святейший Отец, добавив, что именно от керигмы зависят все аспекты церковного обновления.

Во второй части наставления Папа призвал полностью полагаться на Святого Духа как на «средство» проповеди. Проповедовать следует «не в убедительных словах человеческой мудрости», а с проявлением силы Святого Духа (1 Кор 2,4). Лишь тогда Евангелие становится живым словом, передающим не только знания, но и жизнь, веру и глубокие убеждения. Для этого необходимо выполнить два ключевых условия. Первое – это молитва: «Отец Небесный даст Духа Святого просящим у Него» (Лк 11,13), особенно если они молятся ради проповеди Евангелия Его Сына. Второе – возвещать Христа, а не самих себя. Это требует отказа от личных амбиций ради общего дела и ради сотрудничества в церковных начинаниях.

В конце наставления Папа вознёс молитву, дабы Святой Дух продолжал вдохновлять Церковь, помогая ей нести радостную Благую весть нашим современникам.