Папа на общей аудиенции 4 декабря: благовестие начинается со Святого Духа (+ ФОТО)

Папа на общей аудиенции 4 декабря: благовестие начинается со Святого Духа (+ ФОТО)

Декабрь 05, 2024

В среду 4 декабря, на общей аудиенции на площади Св. Петра, встретился с тысячами паломников и посвятил катехизическое наставление роли Святого Духа в деле благовестия: церковная , лишённая Святого Духа, превращается в бесплодную риторику. Передает русская служба Vatican News.

Ссылаясь на Первое послание св. Петра, где апостолы названы теми, кто благовествовал Духом Святым (см. 1 Петр 1,12), Епископ Рима отметил два ключевых элемента христианской : её содержание — Благую весть — и её «средство» – Святого Духа, Который оживляет возвещаемое слово.

«» обозначает не только четыре новозаветных книги, но всю радостную весть о славном воскресении Христа – «силу Божью ко спасению всякому верующему» (Рим 1,16). После Пасхи это слово охватывает целиком путь спасения, который Христос прошёл ради человечества. Поэтому проповедь должна начинаться с главного: провозглашения спасительной пасхальной тайны Христа; в противном случае возникает опасность поставить закон выше благодати, а дела – выше веры.

Особое внимание Епископ Рима уделил керигме – первоначальному провозглашению Евангелия, которое должно оставаться неизменным центром катехизации. «Нет ничего более прочного, глубокого, надежного, последовательного и мудрого, чем это провозглашение», – напомнил Святейший Отец, добавив, что именно от керигмы зависят все аспекты церковного обновления.

Во второй части Папа призвал полностью полагаться на Святого Духа как на «средство» проповеди. Проповедовать следует «не в убедительных словах человеческой мудрости», а с проявлением силы Святого Духа (1 Кор 2,4). Лишь тогда Евангелие становится живым словом, передающим не только знания, но и жизнь, веру и глубокие убеждения. Для этого необходимо выполнить два ключевых условия. Первое – это молитва: «Отец Небесный даст Духа Святого просящим у Него» (Лк 11,13), особенно если они молятся ради проповеди Евангелия Его Сына. Второе – возвещать Христа, а не самих себя. Это требует отказа от личных амбиций ради общего дела и ради сотрудничества в церковных начинаниях.

В конце наставления Папа вознёс молитву, дабы продолжал вдохновлять Церковь, помогая ей нести радостную Благую весть нашим современникам.

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