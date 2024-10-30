Папа на общей аудиенции 30 октября: миропомазание – лишь начало активной жизни в Церкви (+ ФОТО)

Сегодня на общей аудиенции Папа Франциск продолжил цикл катехизических наставлений о действии Святого Духа в жизни Церкви, уделив особое внимание Таинству Миропомазания и его роли в жизни христианина. Передает русская служба Vatican News.

Обращаясь к паломникам на площади Святого Петра, Епископ Рима отметил, что именно через миропомазание Святой Дух нисходит на верующего, наделяя его духовной силой, укрепляет христианскую идентичность, помогая глубже осознать связь с миссией Церкви. Святейший Отец подчеркнул, что в Новом Завете наряду с крещением водой упоминается и обряд возложения рук:

«Тема Святого Духа как ‘царской печати’, которой Христос отмечает Своих овец, лежит в основе учительства о неизгладимом характере, придаваемом этим обрядом. <…> Миропомазание – это для каждого верующего то же, что для всей Церкви была Пятидесятница».

Если крещение – это Таинство рождения, то миропомазание – это Таинство роста и свидетельства, связанное со зрелостью христианской жизни. Оно укрепляет единение с Христом и Церковью и дарует обилие даров Святого Духа.

Папа Франциск выразил обеспокоенность тем, что некоторые верующие воспринимают миропомазание как завершение духовного пути, а не видят в нём начало активного участия в жизни Церкви. «Миропомазание – это не финал, а старт, способствующий духовному взрослению и готовности к свидетельству», – подчеркнул он. По мнению Папы, важно, чтобы подготовка к этому Таинству включала сопровождение со стороны опытных мирян, уже испытавших на себе силу Святого Духа и готовых помочь другим пройти этот шаг осознанно.

«Вместе с укреплением и помазанием мы также получили, по словам апостола, залог Святого Духа, который он называет ‘первенцем Духа’ (Рим 8,23). Мы должны ‘реализовывать’ этот залог, наслаждаясь его плодами, а не закапывать харизмы и таланты в землю».

Святейший Отец завершил наставление призывом хранить живое пламя веры, «возгревать дар Божий», полученный через возложение рук (2 Тим 1,6).

«Вот прекрасная цель для Юбилейного года: очиститься от пепла обыденности и равнодушия, чтобы стать, подобно факелоносцам Олимпийских игр, носителями пламени Святого Духа. Пусть Святой Дух поможет нам сделать несколько шагов в этом направлении!»