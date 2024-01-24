Папа на общей аудиенции 24 января: скупость – болезнь сердца, а не кошелька (+ ФОТО)

Утром 24 января Папа Франциск продолжил цикл катехизических наставлений о пороках и добродетелях, посвятив общую аудиенцию размышлениям о скупости, то есть привязанности к деньгам, которая мешает человеку быть щедрым. Передает русская служба Vatican News.

Обращаясь к паломникам в Зале Павла VI, Епископ Рима отметил, что порок алчности не имеет ничего общего с состоянием банковского счета: «Это болезнь сердца, а не кошелька». По словам отцов-пустынников, скупости были подвержены и монахи, которые, отрёкшись от мирских накоплений, в уединении кельи цеплялись за малоценные вещи – не давали их взаймы, не хотели делиться или отдавать. «Предметы становились для них своего рода фетишем, от которого невозможно оторваться», и аскеты уподоблялись жадным детям, никому не дающим свои игрушки. В этом гнездится «нездоровое отношение к реальности, которое может вылиться в формы компульсивного или патологического накопительства». В качестве лекарства от недуга любостяжания монахи предлагали радикальный, но эффективный метод – размышления о смерти, ведь сколько бы имущества мы ни накопили, оно наверняка не поместится в гроб, отметил Папа:

«Эти простые соображения помогают осознать неразумие жадности, но также и её внутреннюю причину. Скупость – это попытка изгнать страх смерти: она стремится к безопасности, которая рушится в тот самый момент, когда кажется достигнутой».

Евангельская притча говорит о неразумном богаче, который готовился умножить свои накопления, но «не учёл самого точного параметра в жизни – смерти (Лк 12,20). На этой земле мы – странники (Лев 25,23), поэтому в Нагорной проповеди Иисус заповедует: «Не собирайте себе сокровищ на земле <…> но собирайте себе сокровища на небе» (см. Мф 6,19-20). Папа привёл рассказ отцов-пустынников о некоем воре, который застал монаха спящим и похитил из кельи его скудные предметы обихода. Проснувшись, монах отправился по следу вора и, найдя его, отдал оставшиеся вещи, говоря: «Ты это забыл».

Святейший Отец отметил: мы можем обладать вещами, но часто именно они завладевают нами. Евангелие не называет накопления злом, однако учит большой ответственности за то, что у нас есть. «Бог не беден, ведь Он Господь всего сущего, но, как пишет святой апостол Павел, ‘будучи богат, Он обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетою’ (2 Кор 8,9). Именно этого не понимает скупой человек, – подчеркнул Папа. – Он забрёл в тупик несчастья, хотя мог бы стать источником благословения для многих».