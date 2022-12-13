Папа на Мессе в честь Девы Марии Гваделупской: даже в тёмные времена Бог направляет ход истории (+ ФОТО)

Вечером 12 декабря Папа Франциск по традиции возглавил в Ватиканской базилике Мессу праздника Пресвятой Девы Марии Гваделупской, покровительницы Латинской Америки. Передает русская служба Vatican News.

В своей проповеди Епископ Рима отметил, что на протяжении всей истории человечества Господь проявляет нежность, сострадание, милосердие и провиденциальную любовь через жесты, события или через людей. Его способ спасительного вмешательства всегда поразителен и наполняет радостью, и наивысшим его выражением стало пришествие Сына в человеческой плоти. В Иисусе, рождённом от Марии, «Предвечный сошёл в бренность нашего времени, став навсегда и бесповоротно ‘Богом с нами’». Как брат и верный спутник, Он идёт рядом, ничто наше Ему не чуждо, ибо Он – один из нас, сопричастный людям во всём, кроме греха.

Почти пять веков назад, в тяжёлые времена встречи двух разных миров, отметил Папа, Господь послал Свою Матерь – Пресвятую Деву Гваделупскую – на благословенные земли Америки, «желая утешить и удовлетворить нужды самых малых, не исключая никого, дабы обнять всех материнским заботливым присутствием и любовью».

«В этом году мы отмечаем праздник Богородицы Гваделупской в трудный для человечества период – горькое время, полное войн, растущей несправедливости, голода, нищеты и страданий. И хотя этот горизонт кажется мрачным, ошеломляющим, с предвестиями ещё большей разрухи и невзгод, Божественная любовь и снисхождение возвещают, что это также благоприятное время спасения: через Пресвятую Деву Всевышний и теперь дарует нам Своего Сына. Христос призывает к братству, просит отказаться от эгоизма, безразличия и антагонизма, ‘поспешно’ взять на себя ответственность друг за друга, протянуть руку помощи братьям и сёстрам, которые были забыты и отброшены нашим потребительским и апатичным обществом».

На этом празднике, отметил Папа, «Пресвятая Дева Мария Гваделупская хочет встретиться и с нами, как однажды она встретила Хуана Диего на холме Тепейак». Мария желает быть вместе с нами, просит позволить ей быть нашей Матерью, дабы мы открылись её Сыну Иисусу, приняли Его послание и научились любить, как любит Он. Богородица Гваделупская «напоминает, что именно Евангелие сформировало душу Латинской Америки и что мы, верующие во Христа, обязаны быть убедительными свидетелями любви Иисуса Христа и решительными протагонистами, творцами новой культуры, которая заботится, принимает и возрождает».

В конце проповеди Епископ Рима вознёс молитву, дабы по заступничеству Пресвятой Девы Марии Гваделупской «мир Господень поселился в наших сердцах и в сердцах всех людей доброй воли».