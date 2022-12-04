Папа Франциск на инаугурации праздничных ели и вертепа в Ватикане: чтобы встретить Рождество, нужно сделаться малыми, как Бог (+ ФОТО)

Чтобы встретиться с Иисусом, нужно снизойти, унизиться и войти в вифлеемский хлев, где родился Сын Божий. С таким призывом в полдень 3 декабря Папа Франциск обратился в Зале Павла VI к делегациям из Сутрио, Розелло и Гватемалы, которые привезли в Ватикан рождественскую ель и деревянный вертеп. Передает русская служба Vatican News.

Святейший Отец выразил признательность гостям за рождественские подарки и отметил, что эти два символа «продолжают восхищать молодых и стариков». Как и деревьям, людям нужны корни: только то, что укоренено в доброй почве, растёт, созревает, противостоит ветрам и становится ориентиром для других. Без корней, без прочного фундамента человек неустойчив, поэтому очень важно заботливо хранить корни как в жизни, так и в вере. Быть укоренёнными в Иисусе Христе: именно об этом напоминает рождественская ель.

Папа Франциск отметил, что праздничный вертеп символизирует желание Бога быть рядом с каждым человеком и указывает на то, как Господь пришёл в этот мир:

«В своей истинной бедности ясли помогают заново открыть настоящее богатство Рождества и очиститься от многих аспектов, которые загрязняют рождественский пейзаж. Простой и знакомый вертеп говорит о Рождестве, которое полностью отличается от потребительского и коммерческого Рождества. Оно напоминает о том, как хорошо дорожить минутами безмолвия и молитвы в наши суетные дни. Тишина благоприятствует созерцанию Младенца Иисуса, помогает приблизиться к Богу, к хрупкой простоте маленького новорождённого, к смирению, с которым Он был положен, к нежной ласке окутавших Его пелён».

Папа Франциск призвал верующих духовно умалиться, чтобы по-настоящему встретить Иисуса, открыть заново Эммануила, Бога-с-нами, там, где Он родился:

«Молитва – лучший способ благодарности за этот дар свободной любви, благодарности Иисусу, Который желает войти в наши дома и в наши сердца».

Торжественное обряд открытия рождественских яслей и зажигания огней на ёлке пройдёт на площади Святого Петра в субботу 3 декабря в 17 часов. Церемонию возглавит архиепископ Фернандо Вергес Альсага, президент Губернаторства Государства Града Ватикан, в присутствии генерального секретаря Губернаторства сестры Раффаеллы Петрини.

Рождественские символы будут находиться на площади Святого Петра до воскресенья 8 января 2023 года – праздника Крещения Господня, которым завершается рождественский период.