Папа – монашествующим: верно следуйте за Христом (+ ФОТО)

19 сентября Папа Франциск принял на частной аудиенции в Ватикане Конгрегацию Святейших Сердец Иисуса и Марии, а также Сестёр Божественного Спасителя, которые в эти дни участвуют в своих Генеральных капитулах. Передает русская служба Vatican News.

По словам Святейшего Отца, проведение капитулов связано не с человеческой логикой или институциональными потребностями, а с необходимостью следовать за Христом. Этот путь побуждает внимательно прислушиваться к Святому Духу, чтобы с верностью харизме выполнять доверенную миссию. Участникам капитулов предстоит приблизить «новую весну» для конгрегаций через распространение своего духовного и исторического наследия, служение неимущим, через евхаристическую и искупительную молитву. По словам Папы, только верность Христу позволит общинам обрести новую жизнь и новые формы свидетельства в Божьем деле, тем самым реализуя собственное призвание.

В обращении к Сёстрам Божественного Спасителя Епископ Рима подчеркнул важность совместного пути, возобновления духовного дара и благовестия. Для этого необходимы глубокие молитвы Святому Духу, источнику силы, позволяющей служить нуждающимся и дарить надежду удручённым. Этому также учит Пресвятая Дева Мария, которая «в Евангелии мало говорит, много слушает и слагает всё в своём сердце»; она всегда указывает на Христа, а не на себя.

В конце встречи Епископ Рима поблагодарил гостей за визит, заверил в духовной близости и призвал Божье благословение на работы капитулов и будущий путь общин.