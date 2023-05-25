Папа – монахиням: служите нуждающимся с любовью Христа (+ ФОТО)

25 мая Папа Франциск принял на частной аудиенции группу Малых сестёр-миссионерок милосердия (PSMC), которые прибыли в Ватикан по случаю своего 13-го Генерального капитула. Передает русская служба Vatican News.

В обращении к монахиням Святейший Отец напомнил, что их основатель о. Луиджи Орионе поручил своим духовным дочерям особую миссию: «Помогать людям почувствовать Божий промысл и материнство Церкви». Для этого, отметил Папа, необходимо пребывать в единстве с Иисусом, быть близкими и активными в служении братьям и сёстрам.

Союз с Господом Иисусом должен быть основой всей монашеской деятельности, подчеркнул епископ Рима. Необходимо всецело предать себя Ему, чтобы вслед за апостолом Павлом повторить: «Уже не я живу, но живет во мне Христос» (Гал 2,20) и «Любовь Христова объемлет нас» (2 Кор 5,14). Этой любовью монахини призваны делиться со всеми, помогая людям стать «сопричастниками веры в Господа». Всё, что мы делаем своим ближним, делаем для Иисуса (см. Мф. 25,40), подчеркнул Святейший Отец, а «кусок хлеба, которым делятся с улыбкой, гораздо лучше, чем изысканное блюдо, приправленное холодностью и лишённое любви». Поэтому монашеские обители и места служения сестёр должны быть наполнены теплом материнского сердца, которое согревает и освещает всех. На этом пути нельзя жалеть усилий в служении самым нуждающимся, отметил Епископ Рима: необходимо заботиться о страждущих, бедных и малых с милосердием, состраданием, креативностью.

«Именно так любит Христос, именно так любит Матерь-Церковь, и я желаю, чтобы вы тоже умели любить в духе ‘домашнего материнства’, щедрым и великодушным сердцем», – пожелал Папа Франциск и, преподав монахиням апостольское благословение, попросил о молитве.